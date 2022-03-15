王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會發聲明要求道歉

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝王浩宇臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一中學生與呂姓女音樂教師發生衝突，引起各界關注，前桃園議員王浩宇13日爆料內容全被打臉，已刪文不回應收場。對此，台中一中學生會強烈譴責，王浩宇的言論並非事實，已嚴重傷害4名學生的名譽，要求王在個人臉書澄清並道歉。

台中一中學生會14日深夜發出聲明表示，11日（五）案情發生後，學生會於週末向當事班級關切並聯絡到兩名當事人，分別為影片中與老師爭取內容的陳同學，及掌鏡並上傳影片的紀同學，並由學生會代替他們出面與校方溝通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對王浩宇的指控，台中一中學生會表示，經學生會及校方共同查證，證實為未經查證之虛假言論，此貼文經多家媒體轉載，已嚴重傷害本校當事4位學生之名譽，學生會予以強烈譴責。並代表當事同學要求王浩宇先生於個人臉書頁面澄清並道歉。同時要求已轉載相關訊息之各媒體公開更正此消息。

▲台中一中學生與音樂老師發生爭執。（圖／翻攝YouTube）



台中一中學生會表表示，感謝各界對於此事的關心，但同時也譴責外界未經證實之不實言論，此些言論會間接或直接傷害到當事學生之名譽並影響到其個人生活，同時傷害到台中一中校譽使全校師生背上沉重之輿論壓力，「本會以此聲明呼籲各界勿再隨意臆測事實真相，並停止傳播未經證實之不實資訊。」

然而，王浩宇13日深夜爆料後未再針對此事有任何發文，14日整天發出8篇文章，分別討論俄烏戰爭、空軍失事、台電、桃機停電等議題發文，但面對網友在留言處要求回應卻視而不見。此外，王浩宇除了將原本指控的文章刪除之外，也將在各大新聞粉專留言的指控刪除。

▼王浩宇目前已將該文刪除。（圖／翻攝王浩宇臉書）



學生會聲明如下：



針對本月11日，校內發生之學生於音樂課因報告內容與教師發生衝突事件，本會發表以下聲明：

壹、本會得知此事件發生時已是週五下午，無法於第一時間向校方確認事件之細節。本會亦無法在週末取得校方及教師說法，查證事件之事實內容，因此並未於週末發表意見及聲明。

貳、此事件於週末二日經新聞媒體報導出，本會即於週六（3/12）透過本會IG帳號向當事班級表達關切，並順利聯絡到該班兩位當事人，分別為影片中與老師爭取內容之陳同學，及掌鏡並上傳影片之紀同學，分別由本會會長及副會長負責聯繫及了解事發經過，並取得兩位同學同意由本會出面協助與校方溝通。

參、今日（3/14）一早，本會會長及副會長便向校方溝通及了解校方掌握之事實內容，同時轉達當事同學之說法及要求，並且當事學生（包含報告組四名同學，掌鏡之紀同學及班級其餘四名同學）與校方召開之討論會，本會會長及副會長亦列席參加以確保校方處理此事件之公開透明。

肆、本會於確認事實經過之後，為當事學生澄清以下幾點：

(1) 針對前議員王浩宇先生於13日深夜公開於個人臉書發布之貼文，其中「這次音樂報告，有學生故意用白雲之照片，故意放牽亡魂的歌搭配。老師因為被攻擊長相而情緒失控遭側錄，然後就被媒體攻擊」之言論，經本會及校方共同查證，證實為未經查證之虛假言論，此貼文經多家媒體轉載，已嚴重傷害本校當事4位學生之名譽，本會予以強烈譴責。並代表當事同學要求王浩宇先生於個人臉書頁面澄清並道歉。同時要求已轉載相關訊息之各媒體公開更正此消息。

(2) 數家媒體於報導稱當事陳同學當日有與紀同學一起到教務處及學務處申訴，經今日會同校方於討論會中詢問，陳同學表明當日未前往相關處室進行申訴動作，特此澄清此為未經查證之流言。

伍、針對本次事件事後協調以及調查，校方將於明日（3/15）召開校事會議進行商議，雖校事會議無學生代表參加，但本會將會持續密切關注此次事件後續發展，且已取得當事五位同學同意由本會出面與學校商討後續發展。本會將以保護學生身分安全、個人名譽及爭取當事學生權益為第一優先，並以當事學生期望之解決方法與校方進行協調與商談。

陸、本次事件之事實真相經今日討論會後學生同意，將依校內後續正式管道處理方式，由校事會議決議是否由調查小組進行調查，並在事件終結後由校方依公平公正公開的原則對外公佈資訊。而調查期間本會亦遵守保密原則，不公開發表相關立場及究責問題。

柒、本會再次感謝各界對於此事的關心，但同時也譴責外界未經證實之不實言論，此些言論會間接或直接傷害到當事學生之名譽並影響到其個人生活，同時傷害到台中一中校譽使全校師生背上沉重之輿論壓力。本會以此聲明呼籲各界勿再隨意臆測事實真相，並停止傳播未經證實之不實資訊。

捌、如有台中一中在學學生因此次事件而受到任何權益之影響，請立即向校方或本會反映，本會會盡最大的努力關注此次事件並維護全體學生之權益。

台中一中學生會

111年3月14日（一）

▼台中一中學生會聲明如下。（圖／翻攝台中一中學生會臉書）



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完