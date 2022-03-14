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社會 社會焦點 保障人權

捷運偷拍狼3天連攝2女！動作太大被攔落跑　警抓人列黑名單監控

記者張君豪／台北報導

今年3月2日、有上班女子在捷運台北車站搭乘電扶梯下月台，經熱心民眾提醒，她遭一詭異男子持手機尾隨偷拍，被害人盛怒之下上前質問，男子眼見情況不對轉身飛奔逃逸；台北市捷運警察隊收到民眾報案後，捷警刑事組承辦員警調閱監視器影像時，當下認出犯嫌是陳姓偷拍慣犯！警方擴大調閱監視器及查訪他入出捷運站紀錄，發現陳男犯案後仍不知悔改，5日晚間又在捷運大湖公園站偷派另名女子。

▲陳男涉嫌3天內在台北捷運系統連續偷拍2女子，過程雖遭熱心民眾攔下，陳男仍趁隙逃逸 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男涉嫌3天內在台北捷運系統連續偷拍2女子，過程雖遭熱心民眾攔下，陳男仍趁隙逃逸 。（圖／記者張君豪翻攝）

捷警刑事組獲報後確認陳姓偷拍惡狼身分，5日深夜在台北市北投區陳嫌住處守候，深夜將他逮捕歸案，警方根據監視器畫面、報案人只整訊後依妨害秘密罪嫌將他送辦。

▲陳男涉嫌3天內在台北捷運系統連續偷拍2女子，過程雖遭熱心民眾攔下，陳男仍趁隙逃逸 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男涉嫌3天內在台北捷運系統連續偷拍2女子，過程雖遭熱心民眾攔下，陳男仍趁隙逃逸 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，陳男犯案均穿著同一套服裝，連落網時也穿著同套衣服成為涉案鐵證，更離譜的是，陳男持手機連續在北車和捷運大湖站偷拍兩名女子，過程均遭被害人攔下，陳男卻置之不理逕行逃離現場，儼然置女性尊嚴、法律如無物。加上陳男長期無業賦閒在家，偷拍似乎成為他生活中的一部分，但動作太大經常遭到被害人、熱心乘客發現遭警方鎖定。

捷運警察隊統計，從2021年2月到今年2月間，雙北市捷運系統內發生偷拍裙底案件共48件，約佔捷運系統刑案總數的12%，性騷擾案件46件，約佔捷運系統刑案發生的11%，警方指出偷拍裙下風光行為，明顯觸犯《刑法》第315-1條妨害秘密罪行，亦觸犯性騷擾防治法，捷警亦緊急將陳男列入偷拍累犯黑名單建檔列管。

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