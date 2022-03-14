快訊／徐國勇表態挺延長兵役役期　「國家可繼續存在一年算什麼」

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，引起國內討論兵役制度，內政部長徐國勇14日表示，國家是大家的，他個人贊成延長兵役役期，但是這是整個國家的政策，「你如果多花一點時間，國家可以安全地繼續發展下去、國家繼續存在，你一年的時間、幾個月的時間又算什麼」。

立法院內政委員會14日邀請徐國勇列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委王美惠質詢時提及，最近有學者提出要修法，規定國家如果發生戰爭時，立委、政府高層官員等人不能落跑。

王美惠直言，她覺得很奇怪，「你如果愛這個國家，不論發生什麼事情，應該會做出令人感動的事情」，並詢問徐國勇如果有一天真的發生這戰爭，「請問部長你會怎麼做、你會在哪裡？」

徐國勇回應，他會堅守內政部的崗位，內政部所有的警察、消防、空勤全部會投入保衛國家，「我要在這裡指揮啊，這就是堅守內政部的崗位」。

王美惠認為，台灣應該不會發生這種問題，因為台灣跟烏克蘭的狀況不一樣，但是政府也要預防，「我們身為愛台灣的一份子，絕對戰也要跟他戰」，相信如果軍方人力不夠，徐國勇也會站出來保衛國家。徐國勇則說，「我有當兵，我是預官28期，我也是少尉」。

王美惠再問，現行義務役要接受4個月的軍事訓練，是否贊成延長義務役役期，還是要做任何改變。

徐國勇表示，這個牽涉到整個國家兵役的政策，要由國防部等部會做相關研討，不是他個人就可以決定，但是自己是贊成的，「國家是我們的，你如果多花一點時間，國家可以安全地繼續發展下去、國家繼續存在，你一年的時間、幾個月的時間又算什麼」。

另外，王美惠也提到，我國與烏克蘭情勢完全不同，但平常的國家戰備資源就要做好準備，內政部警政署最近盤點國內所有防空避難設施，要如何讓民眾在第一時間，可以掌握相關防空避難設施的資訊。

徐國勇回應，以前的房子沒有地下室，都是土角厝比較多，但是現在每棟大樓都有地下室，「我一句話，就近就找地下室就對了」，例如立法院就有群賢樓，不然過個馬路就可以到聯合辦公大樓，下面也有地下室，這些都是避難場所。

王美惠要求，為了確保防空避難設施能及時發揮作用，希望內政部用多元方式加以宣傳。徐國勇則說，包括地下停車場，以及捷運、高鐵等場站都在地下室，「最簡單就地下室就是了」。