　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／徐國勇表態挺延長兵役役期　「國家可繼續存在一年算什麼」

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 消防署長蕭煥章 家樂福倉儲大火。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，引起國內討論兵役制度，內政部長徐國勇14日表示，國家是大家的，他個人贊成延長兵役役期，但是這是整個國家的政策，「你如果多花一點時間，國家可以安全地繼續發展下去、國家繼續存在，你一年的時間、幾個月的時間又算什麼」。

立法院內政委員會14日邀請徐國勇列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委王美惠質詢時提及，最近有學者提出要修法，規定國家如果發生戰爭時，立委、政府高層官員等人不能落跑。

王美惠直言，她覺得很奇怪，「你如果愛這個國家，不論發生什麼事情，應該會做出令人感動的事情」，並詢問徐國勇如果有一天真的發生這戰爭，「請問部長你會怎麼做、你會在哪裡？」

徐國勇回應，他會堅守內政部的崗位，內政部所有的警察、消防、空勤全部會投入保衛國家，「我要在這裡指揮啊，這就是堅守內政部的崗位」。

王美惠認為，台灣應該不會發生這種問題，因為台灣跟烏克蘭的狀況不一樣，但是政府也要預防，「我們身為愛台灣的一份子，絕對戰也要跟他戰」，相信如果軍方人力不夠，徐國勇也會站出來保衛國家。徐國勇則說，「我有當兵，我是預官28期，我也是少尉」。

王美惠再問，現行義務役要接受4個月的軍事訓練，是否贊成延長義務役役期，還是要做任何改變。

徐國勇表示，這個牽涉到整個國家兵役的政策，要由國防部等部會做相關研討，不是他個人就可以決定，但是自己是贊成的，「國家是我們的，你如果多花一點時間，國家可以安全地繼續發展下去、國家繼續存在，你一年的時間、幾個月的時間又算什麼」。

另外，王美惠也提到，我國與烏克蘭情勢完全不同，但平常的國家戰備資源就要做好準備，內政部警政署最近盤點國內所有防空避難設施，要如何讓民眾在第一時間，可以掌握相關防空避難設施的資訊。

徐國勇回應，以前的房子沒有地下室，都是土角厝比較多，但是現在每棟大樓都有地下室，「我一句話，就近就找地下室就對了」，例如立法院就有群賢樓，不然過個馬路就可以到聯合辦公大樓，下面也有地下室，這些都是避難場所。

王美惠要求，為了確保防空避難設施能及時發揮作用，希望內政部用多元方式加以宣傳。徐國勇則說，包括地下停車場，以及捷運、高鐵等場站都在地下室，「最簡單就地下室就是了」。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
快訊／富商爸現身堅持接走女兒！　校方急喊：不要在學校執行
一中「前傳」老師怒飆片段曝！　網驚：根本霸凌
抱緊我就沒人可以帶我走...女童不願去義大利　鄰居揭心碎內幕
快訊／幻象2000飛官送醫狀況曝！　蔡英文發聲
快訊／幻象2000「光點消失」　飛官獲救了！
快訊／幻象2000「雷達光點」消失　中校黃重凱失聯搜救中
快訊／幻象2000飛官跳傘！　空軍回應了
LIVE／納豆露臉！腦溢血49天最新照曝光　滿滿愛意動人
快訊／幻象2000出事！飛行員跳傘逃生　國軍搜救中
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／幻象飛官呼叫「機械故障」後彈射跳傘　黑鷹半小時火速救援

國防部6年15起重大意外　墜機9次、17人殉職

幻象2000飛官獲救、意識清醒　蔡英文下令持續搜尋機體

快訊／空軍：幻象2000單座機飛官台東周圍海域跳傘

轎車拒攔檢警鳴槍乘客中彈　徐國勇：訴訟全力支持員警

蘇貞昌槓蔣、侯！柯文哲先勸「不要吵架」　過不到5分鐘又批這句

快訊／徐國勇表態挺延長兵役役期　「國家可繼續存在一年算什麼」

鏡電視內部爭議外部化！NCC：股東意見之爭進行媒體、政治動員

白色情人節曬恩愛！楊鎮浯「聲帶長繭」　太太特送1物讓他備感甜蜜

快訊／蘇貞昌要求規劃「12-17歲學生」施打第三劑疫苗

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

快訊／幻象飛官呼叫「機械故障」後彈射跳傘　黑鷹半小時火速救援

國防部6年15起重大意外　墜機9次、17人殉職

幻象2000飛官獲救、意識清醒　蔡英文下令持續搜尋機體

快訊／空軍：幻象2000單座機飛官台東周圍海域跳傘

轎車拒攔檢警鳴槍乘客中彈　徐國勇：訴訟全力支持員警

蘇貞昌槓蔣、侯！柯文哲先勸「不要吵架」　過不到5分鐘又批這句

快訊／徐國勇表態挺延長兵役役期　「國家可繼續存在一年算什麼」

鏡電視內部爭議外部化！NCC：股東意見之爭進行媒體、政治動員

白色情人節曬恩愛！楊鎮浯「聲帶長繭」　太太特送1物讓他備感甜蜜

快訊／蘇貞昌要求規劃「12-17歲學生」施打第三劑疫苗

湖人狂輸太陽29分　K湯爸：他們想奪冠必須詹皇場均50分

關懷在台僑民！印尼代表處辦「行動領務」　徐榛蔚設宴慰辛勞

快訊／富商爸現身堅持接走女兒　校方急喊：不要在學校強制執行

中一中師生搶手機互嗆　司法院：可適當禁止學生使用手機

「妙麗」罕見紅毯失誤！超美深V羽毛裙全敗在頭髮：為什麼毀了她

快訊／幻象飛官呼叫「機械故障」後彈射跳傘　黑鷹半小時火速救援

新北2線4警官開公務車遊花東　國家級追焦「後座載女人」慘了

12歲被迫童婚！女網紅解放穿「露肚裝自拍」　被17歲弟9槍斃命

湯文章／【將軍兩千多加菜金判四年半】貪污刑度合理嗎

抓到窩藏家中的「白毛現行犯」　牠偷三萬不認錯媽求救：怎麼辦

政治熱門新聞

快訊／空軍：幻象2000單座機飛官台東周圍海域跳傘

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

幻象2000飛官獲救、意識清醒　蔡英文下令持續搜尋機體

北市開罰「Habit21專業健身房」6.2萬元

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

快訊／納豆被爆坐輪椅返家　侯友宜：他還沒出院

全台接連停電！　蔣萬安怒嗆民進黨：少噴政治口水

嚇阻低空不明機　國軍空防靠信號槍

俄烏之戰歐洲最倒楣　他揭1關鍵原因

快訊／蘇貞昌要求規劃「12-17歲學生」施打第三劑疫苗

快訊／曾到過市政府！北市曝確診男4天足跡

「4藍委質詢沒事就蔣萬安有事」　蘇貞昌：以禮相待一定加倍奉還

蘇貞昌任內「台灣發電量」慘輸蔣萬安祖父　國民黨秀一張圖看勝負

快訊／蘇貞昌第三劑完成施打高端　不領500元超商禮券

更多熱門

相關新聞

轎車拒檢鳴槍中彈　徐國勇：全力支持員警

轎車拒檢鳴槍中彈　徐國勇：全力支持員警

新北市日前發生轎車拒檢、衝撞民眾車輛，警方鳴槍造成乘客中槍，家屬質疑執法不當。對此，內政部長徐國勇14日說，他全力支持警察同仁，衝撞危急到民眾的生命安全，所以警察鳴槍是適當的，「所以如果有任何訴訟，警政署全力支持員警，而且律師馬上到位」。

打炒房最高罰5000萬　行政院最快週四通過

打炒房最高罰5000萬　行政院最快週四通過

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

最硬教召　遺失裝備賠償價目曝！

最硬教召第9天！實施「60迫砲射擊」

最硬教召第9天！實施「60迫砲射擊」

蔡英文視導最硬教召發加菜金

蔡英文視導最硬教召發加菜金

關鍵字：

徐國勇內政部王美惠教召防空洞

讀者迴響

熱門新聞

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

油價漲「95能改加92？」　中油解答

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

許維恩突PO「大尺度泡澡照」！

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面