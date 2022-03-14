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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轎車拒攔檢警鳴槍乘客中彈　徐國勇：訴訟全力支持員警

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 消防署長蕭煥章 家樂福倉儲大火。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新北市日前發生轎車拒檢、衝撞民眾車輛，警方鳴槍造成乘客中槍，家屬質疑執法不當。對此，內政部長徐國勇14日說，他全力支持警察同仁，衝撞危急到民眾的生命安全，所以警察鳴槍是適當的，「所以如果有任何訴訟，警政署全力支持員警，而且律師馬上到位」。

立法院內政委員會14日邀請徐國勇列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委李德維質詢時提及，前兩天又發生年輕人衝撞警車、逃避攔檢，還使用假的車牌，警察鳴槍後發生一些意外，家屬當然有家屬的看法，甚至揚言要國家賠償，又一直抗議警察用槍的時機不當。

李德維詢問，如果端看整體過程，由於肇事者衝撞相關車輛，又使用假的車牌，請問徐國勇能否在內政委員會再次重申，怎麼樣支持警察同仁，「甚至於假如他真的被告，如何協助這些警察同仁」。

徐國勇回應，這件事情在發生的第一時間，警政署長陳家欽就有馬上像他報告，「我第一個指示就是跟他講，全力支持警察同仁」，因為整個過程裡面，衝撞危及到民眾的生命財產安全，所以警察鳴槍是適當的，「鳴槍因為是動態的，不可能鳴了三槍，每一槍都剛好只打到輪胎」。

徐國勇也說，因為鳴槍是是動態的，「我覺得警械的使用方面，我全力支持」，而且他在第一時間就指示陳家欽，立即跟新北市相關的警察同仁、律師及心理諮商師，「如果有任何訴訟，警政署全力支持員警，而且律師馬上到位」。

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