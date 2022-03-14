烏克蘭戰機剩56架！美擋波蘭轉交「米格-29」　只送防空系統原因曝

▲有美國官員指出，烏克蘭空軍剩56架戰機。圖為烏克蘭空軍戰機。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

波蘭日前提議，將所有米格-29戰機（MiG-29）轉交美國部署，藉此支援烏克蘭，但卻遭到美國國防部以此舉「站不住腳」為由拒絕。對此，有美國國防高官透露，烏克蘭目前只剩下約56架戰機，但烏克蘭上空幾乎全都在俄羅斯的攻擊範圍內，因此烏軍最需要的應是更多反戰車武器和防空系統，而不是戰機。

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基日前呼籲東歐國家提供更多戰機、無人機及防空飛彈，而波蘭外交部8日也在聲明中表示，已準備好將所有米格-29戰機轉交美國部署，但美國國防部卻駁斥波蘭的行為。五角大廈發言人柯比（John Kirby）解釋，轉交戰機的困難度大，還必須考量隨之而來的種種後勤問題，且恐與俄羅斯爆發直接衝突。

▲米格-29戰鬥機。（圖／路透社）

對此，美國一位不具名的國防專家表示，烏克蘭戰機大約還剩56架，但俄羅斯每天在烏克蘭巡航的戰機就有約200架次，而且烏克蘭上空幾乎全都落在俄羅斯地對空飛彈系統的攻擊範圍內，因此「提供反戰車武器和防空系統才是支持烏克蘭最有效的做法。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也指出，比起戰機，烏克蘭更需要的是地面防禦系統，才能抵禦俄國的空軍、飛彈、火箭、大砲等威脅，若美國直接向烏克蘭提供戰機，恐怕會被被莫斯科視為衝突升級，導致這場戰事衝突更進一步升溫。

▲一名烏克蘭軍人手持火箭推進榴彈（RPG）發射器。（圖／路透）

不過，俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在接受《國家電視台》訪問時警告，若美國等西方國家安排將武器運入烏克蘭，「不僅是一個危險舉動，也會讓車隊成為合理的攻擊目標。」他說華盛頓當局並未認真看待莫斯科的警告，而俄羅斯和美國也沒有針對烏克蘭問題展開任何談判程序。

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