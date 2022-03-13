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技工接來電「手機費欠28萬」　警：不明電話提到錢就是詐騙

▲烏日警方提醒，民眾接到不明電話，一旦提到錢就是詐騙。（圖／警方提供）

▲烏日警方提醒，民眾接到不明電話，一旦提到錢就是詐騙。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲的陳姓男子只是個技術工人，日前卻接獲電信公司告知積欠手機費28萬元，讓他嚇一大跳，他狐疑且自問「會不會有人盜用他的證件申辦手機？」最後他為求慎重，還是跑了一趟派出所，所長洪紹欽明確的說，一旦接到陌生電話提到錢，百分百就是詐騙，陳男覺得有理不予理會，電信公司後來也沒再打來。

台中市烏日警分局龍津派出所員警陳彥旼值班時，陳男神色慌張的跑進派出所，自稱3月10日上午11點多接到一通電話，電話那端自稱電信公司員工，告知他名下一支手機有一筆28萬元電信費尚未繳清，對方還說出陳男個資，讓他一度相信對方。

後來對方要求他到提款機依照指示操作，陳男原本認為，可能是自己證件被別人盜用去申辦手機才會積欠費用，但愈想愈不對，於是到派出所請求協助查證。

警方聽完陳男敘述直覺就是詐騙，依照手機號碼打回去，得到「已停話」的回覆，再深入追查，陳男名下根本沒有這支手機資料，於是更確定是詐騙慣用伎倆。

所長洪紹欽表示，詐騙集團一心一意只想把民眾騙到提款機前操作，透過高明話術，指示民眾乖乖將自己帳戶內款項轉入詐騙帳戶，呼籲一旦接到陌生不明電話且內容提到金錢，百分百肯定是詐騙，完全不用理會。

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