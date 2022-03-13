禾馨詐保案逆轉！營運長林思宏吐心聲「清者自清」　網刷一排加油

▲禾馨詐保案主嫌可能不是醫師。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

禾馨醫療集團遭檢舉，開立不實的「胎位不正」證明，協助詐領保險，約300名產婦順利獲得非自願剖腹理賠，合計至少3千萬元，台北地檢署今年1月展開首波搜索約談，營運長林思宏被以500萬元交保，上週連續兩天發動大規模搜索。林思宏稍早表示，會繼續配合檢調偵辦，「清者自清」，謝謝大家的關心。

本站今日報導《禾馨詐保案大逆轉！主嫌可能不是醫師 專業孕婦鑽漏洞詐千萬》，台北地檢署過濾查扣物後發現，許多女病患是保險經紀人、保代業務員，懷疑這些人利用理賠漏洞，慫恿醫師配合開立客製化醫療收據，跟初期檢警認定醫師是主謀的方向大有出入，案情出現大逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

營運長林思宏醫師在臉書發文，「謝謝大家的關心」，一早起來手機訊息不斷，也看到了新聞媒體的報導，「如同之前所說，案件仍在偵查階段，我們會繼續配合檢調偵辦，希望盡早偵結，清者自清，謝謝大家」。

貼文一出，網友們在底下加油打氣，「恭喜林醫師，案情大逆轉」、「林醫師加油！禾馨加油」、「院長加油，沒事的，一切順利」、「有那麼大的被汙陷，還是在每次看診的時候給我們孕婦超大的溫暖，總是在為媽媽和寶寶著想，謝謝你們」、「加油！一定可以贏的」。