中一中師暴氣開罵「學生頂嘴這1句」　前大法官搖頭了：要尊重老師

▲老師走向拍攝影片的同學。（圖／翻攝YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

台中一中發生學生與老師對嗆的事件，影片曝光在網路上引起軒然大波，而風向也各有不同，前司法院大法官孫森焱指出，錄影的學生說了一句「老師我有錄影的權利」，但依他的了解，民法有保護肖像權的見解，但沒有承認「錄音、錄影的權利」，學生在這點可能會站不住腳。

在影片中，老師問「誰在錄影，把它刪掉」，學生便回「老師我有錄影的權利」，接著老師丟下一句「隨便你們要怎麼講就怎麼講」轉身就走。針對這一段話，孫森焱在臉書發文，民法有保護肖像權的見解，但好像沒有承認「錄音、錄影的權利」。

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他指出，法院組織法第九十條第一項則規定，法庭開庭時，不得有攝影之行為。第三項規定，在庭之人非經審判長許可，不得自行錄音、錄影；未經許可錄音、錄影者，審判長得命其消除該錄音、錄影內容，「上開法律有明文規定禁止錄音、錄影，法律沒有規定時，是否亦然？」

另外，他也提出，尤其學生在上課時，老師一時失去情緒控制，激動發飆時，是否可以攝影、錄音？「我認為基於尊師重道的精神，不應該承認有此權利」，他認為人非聖賢，一時情緒失控、態度失常是很正常的事情，「為人父母者，亦不能免，教師有此情形，如果允許錄影、錄音，豈非奉教師為聖賢？」

貼文一出，底下就有網友回應，「如果沒有這個證據，這樣的不適任行為如何作為考績的依據？學生要如何保護自己不被事後遷怒，卻連事情的發生都無法舉證呢？」孫森焱則回應，「我注意到的是學生對老師有沒有『錄影的權利』。老師教得好不好？我沒有評論，也無從評論」。