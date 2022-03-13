新冠肺炎染疫康復後遺症多　南投醫院分享自主訓練重點

▲將頭墊高側臥。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

許多新冠肺炎的患者會在康復後出現後遺症，衛福部南投醫院指出，研究顯示冠狀病毒會影響不同器官、造成身體多功能受損，往往對個人健康和日常生活造成長期影響；而世界衛生組織（WHO）有針對染疫康復後，常見的各種症狀及自主訓練的建議，讓患者可以儘早恢復生活品質。

南投醫院職能治療師張瑋珊表示，新冠康復者可能會有呼吸困難、身體虛弱疲勞、喉嚨沙啞、吞嚥困難、注意力及記憶力減退、焦慮或憂鬱等症狀，有3種方法可緩解呼吸困難：1.將頭墊高側臥，讓有痰的肺葉在上方促進痰液引流；2.坐姿腰前傾，頭、頸、手臂趴桌面或用手支撐在大腿上；3.站姿腰前傾，撐在櫃檯或購物車上，或站姿背部靠牆手放身體旁，足離牆一腳長，膝微彎。

▲坐姿腰前傾，手撐在腿上 。（圖／衛福部南投醫院提供）

另有研究指出，運動可改善體能及思維、減少呼吸困難、增加肌力、減輕壓力、改善情緒等；張瑋珊提醒，應在飯後至少1小時再運動，運動前後應做暖身及緩和運動，當出現噁心、頭暈頭痛、嚴重呼吸急促、冒冷汗、胸悶等不適應停止運動並就醫。

▲站姿腰前傾，手撐在櫃台上 。（圖／衛福部南投醫院提供）

至於出現吞嚥困難的患者，張瑋珊表示飯後要維持坐姿、站立或行走至少30分鐘；嘗試不同濃稠度的食物，找出易於吞嚥的食材，可從柔軟、光滑、濕潤或將食物切成小塊開始訓練；安排安靜的環境小口專心進食，且要完整咀嚼後再吞嚥；如果進食仍有困難，請尋求語言治療師的專業協助。

南投醫院建議，若症狀惡化、利用上述緩解方法仍未改善，難以進行日常活動時，應就醫；院方設有「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療諮詢」服務，協助患者早日回復日常生活品質。