　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新冠肺炎染疫康復後遺症多　南投醫院分享自主訓練重點

▲南投醫院開設染疫康復者整合門診，協助患者儘早回復正常生活 。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲將頭墊高側臥。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

許多新冠肺炎的患者會在康復後出現後遺症，衛福部南投醫院指出，研究顯示冠狀病毒會影響不同器官、造成身體多功能受損，往往對個人健康和日常生活造成長期影響；而世界衛生組織（WHO）有針對染疫康復後，常見的各種症狀及自主訓練的建議，讓患者可以儘早恢復生活品質。

南投醫院職能治療師張瑋珊表示，新冠康復者可能會有呼吸困難、身體虛弱疲勞、喉嚨沙啞、吞嚥困難、注意力及記憶力減退、焦慮或憂鬱等症狀，有3種方法可緩解呼吸困難：1.將頭墊高側臥，讓有痰的肺葉在上方促進痰液引流；2.坐姿腰前傾，頭、頸、手臂趴桌面或用手支撐在大腿上；3.站姿腰前傾，撐在櫃檯或購物車上，或站姿背部靠牆手放身體旁，足離牆一腳長，膝微彎。

▲南投醫院開設染疫康復者整合門診，協助患者儘早回復正常生活 。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲坐姿腰前傾，手撐在腿上 。（圖／衛福部南投醫院提供）

另有研究指出，運動可改善體能及思維、減少呼吸困難、增加肌力、減輕壓力、改善情緒等；張瑋珊提醒，應在飯後至少1小時再運動，運動前後應做暖身及緩和運動，當出現噁心、頭暈頭痛、嚴重呼吸急促、冒冷汗、胸悶等不適應停止運動並就醫。

▲站姿腰前傾，手撐在櫃台上 。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲站姿腰前傾，手撐在櫃台上 。（圖／衛福部南投醫院提供）

至於出現吞嚥困難的患者，張瑋珊表示飯後要維持坐姿、站立或行走至少30分鐘；嘗試不同濃稠度的食物，找出易於吞嚥的食材，可從柔軟、光滑、濕潤或將食物切成小塊開始訓練；安排安靜的環境小口專心進食，且要完整咀嚼後再吞嚥；如果進食仍有困難，請尋求語言治療師的專業協助。

南投醫院建議，若症狀惡化、利用上述緩解方法仍未改善，難以進行日常活動時，應就醫；院方設有「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療諮詢」服務，協助患者早日回復日常生活品質。

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
4個月兵役延長至1年？　總統府回應了
年薪600萬男與女老師論婚嫁　準岳母做這2件事告吹
孟耿如懷孕7個月　驚人野生照曝光
六都誰最美？　鄉民秒選「1縣市」：有紐約感
快訊／北市最新足跡曝！　市府站、郵局、7-11入列
快訊／台南+4！Ct值最低14.5　緊急匡列139人
中一中案引傷痛！美女主播「被老師叫大胸部」全班笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

幫幫烏克蘭！大秀國小學生自主發起義賣高麗菜+畫作募款

台南做工行善團樂行繕　假日暖心接力助弱修屋

新冠肺炎染疫康復後遺症多　南投醫院分享自主訓練重點

台南民宅3樓佛廳起火　男房客及時脫困未受傷

齒舌再親也會相咬　鑽石婚退休老師分享愛情長壽秘方：氣消後互諒

再現百年榮光　文化部補助台南山上花園水道博物館2700萬整建　　

富立電視台成立慈善會台南分會　「春季送愛」助低收69戶受惠

搶救小琉球受傷綠蠵龜總動員　海巡、航運、學者接力完成任務

永康警偕專勤隊臨檢移工群聚娛樂場所　查獲毒品、失聯移工通通辦

桃園家扶志工授證表揚　鄭文燦：感謝經年累月保持關懷溫度

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

巨大「女鵝」發現偷拍爆咬手機　媽曝飼養日常勸退：根本小屁孩

烏克蘭軍重回基輔與俄交戰！士兵怒：會把這些混蛋「清零」

吳慷仁《華燈3》遭林心如狠掐胸部　小姐們街頭互K⋯她：妖怪在打架XD

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

幫幫烏克蘭！大秀國小學生自主發起義賣高麗菜+畫作募款

台南做工行善團樂行繕　假日暖心接力助弱修屋

新冠肺炎染疫康復後遺症多　南投醫院分享自主訓練重點

台南民宅3樓佛廳起火　男房客及時脫困未受傷

齒舌再親也會相咬　鑽石婚退休老師分享愛情長壽秘方：氣消後互諒

再現百年榮光　文化部補助台南山上花園水道博物館2700萬整建　　

富立電視台成立慈善會台南分會　「春季送愛」助低收69戶受惠

搶救小琉球受傷綠蠵龜總動員　海巡、航運、學者接力完成任務

永康警偕專勤隊臨檢移工群聚娛樂場所　查獲毒品、失聯移工通通辦

桃園家扶志工授證表揚　鄭文燦：感謝經年累月保持關懷溫度

謝和弦批中一中「恐龍音樂老師」！　怒轟：只限制課本教的超智障

「比老師壞百倍的人等著你」名醫訓話一中生！美女醫嘆：欺善怕惡

新北女墜樓不治　警逐戶查身分…媽媽衝進女兒房間才知出事

唐振剛點名《角頭》2演員出外景　曝私下兄弟情

快訊／台東轎車撞30人遊覽車！駕駛重傷送醫搶救

揪約克夏「走15公里」接爸下班　媽半路掏手機崩潰求救

蔡英文研議「4個月兵役延長至1年」？　總統府：意見納評估中

台東透天厝15歲少女墜樓摔雨遮哀號　消防員救援送醫

望窗嘸美景只有「滿滿驚嚇」　幼汪咬掃把狂甩網安慰：牠在掃地

「喜歡的句子就寫下來」　4個好習慣每天練習，快速提升表達能力

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

台南傳5區停電！市長黃偉哲說重話

攔查贓車遭衝撞　台南警開槍仍被逃

他選議員布條只掛「我是媽媽的兒子」

高雄青力挺素人黃雍琇拚出線

單親國二生父母先後過世　油漆工房東收養卻中風

永康警偕專勤隊臨檢移工群聚娛樂場所

台南關廟區住宅火警2孩童脫困

嚴抓高雄式騎法　24hrs又開出1043張罰單

富立電視台成立慈善會台南分會

台南民宅3樓佛廳起火

台南購物輕豪宅2名得主出爐

搶救小琉球受傷綠蠵龜　海巡、航運、學者接力完成

保全員猝死！　善心住戶協助辦理身後事

文化部補助台南山上花園水道博物館2700萬　　

更多熱門

相關新聞

研究：新冠輕症恐導致「大腦萎縮」

研究：新冠輕症恐導致「大腦萎縮」

根據一項分析COVID-19患者染疫前後的大腦斷層影像的新研究，即使是輕症患者也有大腦萎縮、灰質減少的情形。專家表示，染疫造成的腦損傷是否不可逆轉，仍待更多研究。

南投縣假日疫苗接種站　65歲+可獲禮券500元

南投縣假日疫苗接種站　65歲+可獲禮券500元

兩會召開期間…北京爆7例本土

兩會召開期間…北京爆7例本土

全球首個「懼高症」康復設備獲批 採VR結合心理進行早期干預治療

全球首個「懼高症」康復設備獲批 採VR結合心理進行早期干預治療

南投縣百元禮券吸百歲人瑞打第3劑

南投縣百元禮券吸百歲人瑞打第3劑

關鍵字：

新冠染疫康復門診自主訓練

讀者迴響

熱門新聞

鍾欣凌驚買驗孕棒測第3胎：有就得生

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅宴超狂

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

大甲地瓜球「爆乳闆娘」　臉書曝光

Albee搭捷運「內褲外露」超丟臉！

她目睹車禍幫報警　被收1.2萬散落物處理費

快訊／嘉義「玉山旅社咖啡」全面燃燒！警消出動21車灌救

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

麗喆幼兒園孩子集體受虐　檢方介入偵查

中一中女師被稱白雲暴怒！本尊親上火線

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

外國網紅爆發「離台潮」　日YTR揭8內幕：很麻煩

禾馨詐保案大逆轉　專業孕婦鑽漏洞詐千萬

烏方曝與俄談判現況　《央視》：已近妥協簽署協議階段

更多

最夯影音

更多
高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰
謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面