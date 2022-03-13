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漢堡、雞塊買1送1！「7大速食店優惠」一次看　爽吃大披薩只要199元

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞新春優惠券只能用到3/22。（圖／麥當勞提供）

記者周姈姈、蕭筠、林育綾／綜合報導

放假就是要吃到爽！以下就整理「7大速食店優惠」懶人包，不僅有漢堡、可樂、雞塊等超多品項買1送1，大披薩不限口味更是直接下殺199元，6塊炸雞也祭出超狂價229元，趕快趁便宜買回家大吃特吃。

●麥當勞

麥當勞即日起至3月22日祭出「虎年開春優惠券」，大手筆祭出「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃。

●漢堡王

漢堡王2022年最新優惠券大手筆祭出超過50種優惠組合，其中，最划算的就是6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

除外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢，即日起至3月31日限定開跑，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新優惠券。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

●肯德基

即日起到全台肯德基購買「青花椒香麻咔啦雞腿堡限定套餐」(含 XL 套餐、雙人餐、歡聚餐)， 持發票明細或憑社群 (FB/IG) 餐點分享截圖證明，到全台青花驕門店內用，即可享「青花驕特色綜合丸 」免費招待1份。

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

●摩斯漢堡

摩斯漢堡最新「MOS安心取」祭出滿額禮、米漢堡免費升級、會員加碼優惠、生日慶典新飲品優惠等活動，即日起至4月30日推出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品買31送31，還有大份量組數優惠如買50送50、買100送100、買200送200等，可跨店分批取、轉贈親友。

●必勝客

必勝客即日起至3月31日，每逢周一到周四，到全門市外帶大比薩1個只要199元（不含期間限定口味、隱藏版口味），18款口味任選，再加碼祭出APP限定「買1送1」優惠，即日起至4月25日期間每逢周一至周五，透過PK雙饗卡APP購買最新紙包飯系列就可免費多吃夏威夷個人比薩1個，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客推全新紙包飯系列。（圖／業者提供）

▲必勝客全新紙包飯。（圖／必勝客提供）

●拿坡里

拿坡里即日起至3月23日推出披薩、炸雞等品項優惠，大披薩（不限口味）下殺229元、6塊炸雞（原味／辣味／脆皮）229元、招牌酥炸棒腿（蔥香蒜辣）109元以及薯第一（原味胡椒／川香麻辣）也只要79元。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至3月14日推出「買香草烤半雞分享餐送香草烤半雞」限定優惠，分享餐包含1份香草烤半雞、1個烤雞專屬沾醬、6個奶香小可頌及2杯冬瓜檸檬凍飲，相較原價直接下殺63折、狂省225元，且foodomo美食外送平台同享優惠，提醒部分品項會根據門市提供產品進行更換，而21TOGO、台積電及烏日高鐵等門市不參與此活動。

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