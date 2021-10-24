麥當勞、漢堡王買1送1！「9大速食店優惠」來了　拿坡里吃雞腿送雞翅　

▲9大速食店優惠一次看，炸雞買8送8。（圖／各大業者提供）



記者周姈姈／綜合報導

拿到振興五倍券，卻不知道要花去哪嗎？不如就用「吃」滿足一下！以下就整理全台「9大速食店」優惠懶人包，其中麥當勞推出刮刮樂，民眾有機會獲得鷄塊、冰炫風等品項買1送1優惠券，漢堡王也有買1送1活動，拿坡里則是祭出炸雞買8送8優惠，買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅一次吃個過癮。

●麥當勞

麥當勞APP不定期推出「刮刮樂」活動，即日起至10/28前，每帳號每日最多可參加1次，完成任務即有機會獲得產品優惠券，包括「買任一超值全餐送四塊麥克鷄塊/勁辣香鷄翅」，或「買1送1」產品優惠劵，提供鷄塊、可樂、OREO冰炫風等品項「買1送1」；;另有多項10元驚喜，如10元小薯/10元蛋捲冰淇淋。

●漢堡王

漢堡王祭出10月限定「振興優惠券」，這次共有24種全新優惠，不僅有個人、雙人超省餐，其中雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣，還有超划算「買1送1」，包括中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1，即日起至11/18限時吃，提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

▲▼漢堡王10月振興優惠券一次看。



●麥當勞

麥當勞APP不定期推出「刮刮樂」活動，即日起至10/28前，每帳號每日最多可參加1次，完成任務即有機會獲得產品優惠券，例如：「買任一超值全餐送四塊麥克鷄塊/勁辣香鷄翅」，或「買1送1」產品優惠劵，提供包含雞塊、可樂、勁辣雞腿堡、OREO冰炫風等品項「買1送1」。

●肯德基

肯德基即日起至10/28祭出「3大振興雞省套餐」，首先為「振興澎湃個人餐」能吃到1個咔啦雞腿堡加上1塊咔啦脆雞，再搭配4個上校雞塊、1包香酥脆薯、1份雙色轉轉QQ球，還有1杯百事可樂，用200元就能吃到。

再來是「振興超值雙人餐」，同樣只要200元即可享有4塊咔啦脆雞、1包香酥脆薯、搭配2杯百事可樂，另外還有「振興多人樂享餐」，500元即可一次帶走8塊咔啦脆雞、1份勁爆雞米花分享盒、1份雙色轉轉QQ球、一瓶1.25L瓶裝百事可樂。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至10/31推「振心感謝季活動」，凡使用振興券或數位支付包含LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通、台新信用卡等消費滿200元加送蒟蒻兌換券1張，每筆消費限贈1張，限下次消費滿百使用，數量有限，送完為止。

餐點部分則推200元、500元2大優惠組合，其中，200元組合有藜麥元氣牛肉珍珠堡搭配摩斯雞塊、薯條、冰紅茶，以及早餐雙人組黃金塔塔鱈魚堡、咖哩豬排堡搭配薯條、2杯冰紅茶，且附提袋1個；500元組合則有指定漢堡、摩斯雞塊、薯條、蒟蒻、冰紅茶，再搭配禮品4選2，包含濾泡式咖啡、玉米濃湯隨身包、紅鑽藜麥可可、摩斯和風沙拉醬等，附提袋1個。

▲摩斯漢堡有振心感謝季活動 。（圖／示意照／記者周宸亘攝）



●SUBWAY

SUBWAY即日起至10/31推出「美味超值絕配」2組合優惠，嫩雞沙拉卷餅加小杯飲料只要99元，另一款6吋火雞胸肉堡搭配小杯飲料也只要115元。

●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至11/14祭出「五倍券優惠」，只要持五倍券，無論實體或數位，消費滿200元就送「甜心地瓜球」1份，提醒西門店、板橋環球專櫃、忠孝店3門市改贈「粹釀酸梅湯」。

●必勝客

必勝客祭出35周年慶優惠，即日起至11/1，下載PK雙饗卡APP免費加入會員，消費滿800元就送價值2000元週年慶優惠券（當筆訂單再加送小份薯金幣），消費滿500元則送價值1000元週年慶優惠券。優惠券商品內容包含韓式泡菜燒肉鬆厚小比薩、夏威夷鬆厚小比薩、和風章魚燒鬆厚個人比薩、紙包筆管麵、HOT燒小拼盤等10多款餐點，只要消費達品項指定門檻，必勝客免費招待（每筆訂單限兌換1項）。

●拿坡里

即日起至11/30，只要購買拿坡里義式雞腿桶（內含8隻雞腿），就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅一次吃優惠價只要419元，且義式二節翅只送不賣。

另外，必勝客也在11/29前推出上班日限定「買1送1」優惠，每周的上班日（周一至周五）只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個，雙主餐一次滿足，筆管麵目前有6口味選擇，包括波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排、波隆那海鮮、奶油海鮮及羅勒海鮮。

●頂呱呱

頂呱呱即日起推出「領五倍，吃五倍」優惠活動，凡持數位或紙本五倍券皆享200元、500元套餐，其中，200元套餐含有原味炸雞、辣味雞翅、呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、30元飲品各1份，而500元套餐內有3塊原味炸雞、2隻原味雞腿、2隻辣味炸雞、2隻辣味雞翅、3塊阿勇雞塊、2顆甜甜包、1份地瓜薯條及3杯30元飲品。

▲頂呱呱推「領五倍，吃五倍」優惠活動。