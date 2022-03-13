打3劑+染Omicron可對抗變異株？陳時中：的確有這樣的看法

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎延燒至今，如何有效對抗仍是國際關注重點。根據國際最新研究證實，打3劑疫苗和染Omicron後產生的抗體可以對抗變異株，因此若開放邊境不需太過擔憂。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「的確是有這樣的看法，但在三劑突破性感染仍多，還需要好好觀察。」

中研院研究員何美鄉指出，根據Nature研究發現，從打過疫苗和之前曾感染新冠肺炎武漢病毒株、Beta、Delta感染者身上的T細胞發現，對Omicron能產生免疫反應，可以針對每個變異株的感染，提供交互保護，感染Omicron後，會提升新冠病毒抗體效價。已經接種過疫苗的人，可提升抗體廣效度。

陳時中今上午出席中華民國中醫師公會全國聯合會第92屆國醫節慶祝大會，受訪時被問及相關議題，他坦言「的確是有這樣的看法，認為有雙重抵抗力，但在三劑突破性感染仍多，還需要好好觀察。」

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另外，針對台灣已施打兩劑新冠疫苗的青少年，何時施打第三劑，陳時中表示，青少年陸續接種時間是到到今年1月多，時間還沒到，還要等更多研究來看，再加上以往有談過青少年打第三季有心肌炎的疑慮，所以還要密切觀察。

由於台灣近期本土疫情趨緩，外界也相關當著陳時中未來是否卸下指揮官職務，參與下一屆市長選舉。他則直言「目前還談不上趨緩，台灣現在情況和過年評斷的一樣穩定可控，現階段要把檢疫和隔離天數做適度放寬，尤其是自主應變能力提升，未來可能會再進一步放寬。

▲陳時中今上午出席國醫節慶祝大會。（圖／記者黃國霖攝）