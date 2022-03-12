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雙北不明感染源群聚擴大！北市30多歲女確診　僅打過1劑BNT

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增1例本土個案，為昨天雙北不明感染源接觸者，為台北市30多歲女性，與案21295於2/25有接觸，擴大採檢驗出，Ct值28。指揮中心表示，個案曾接種過1劑BNT疫苗，感染源持續釐清中。

▲▼指揮中心3/12公布確診個案，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心3/12公布確診個案，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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跨雙北的家庭群聚，指標個案為新北40多歲男性（案21260），3/9出現症狀後自行快篩陽性，到醫院採檢確診，Ct值14.4，匡列107人、96人已採檢，驗出2名非同住家人確診，為台北個案，列案21295與21296，包括一名未滿5歲的男童，Ct值分別為20.4與23.1。目前全案累積4人確診。

昨日指揮中心公布該起群聚後，也讓本土不明傳播鏈增至3條，餘下2條分別為米迪幼兒園群聚與雙北涮涮鍋群聚，不過後者監測期已於今日屆滿。

▲▼指揮中心公布3/12確診個案。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增61例境外移入，36例為航班落地採檢陽性。指揮中心說明，今日新增境外移入個案為37例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南及加拿大(各6例)、泰國(5例)、斯里蘭卡(4例)、香港(3例)、澳大利亞、巴西及美國(各2例)、巴拿馬、日本、蒙古、印尼、尼加拉瓜、印度、新加坡、墨西哥及英國(各1例)移入，另22例調查中。入境日介於今(2022)年2月20日至3月11日。

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