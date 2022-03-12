遭詬病「比糖果還便宜」！356款指示藥健保考慮不再給付

▲遭詬病「比糖果便宜」！356款指示藥健保考慮不再給付。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者嚴云岑／台北報導

健保改革多管齊下！健保署去年底邀請消基會、台灣病友聯盟與相關醫藥學會召開「健保收載指示藥品交流會議」，討論取消年用量在5000人以下的指示藥品給付，共有356項藥品符合標準，以感冒用藥、腸胃藥佔大宗，若全數刪除，年約可省下751萬元，挹注其他新藥費用。

我國藥品分為處方藥與指示藥，前者需經醫師開立，後者則可自行在藥局購得。全民健保開辦後，原將指示藥排除於給付範圍，但初期考量醫師醫療習慣與民眾用藥需求，才於藥價基準上，依照公、勞保准用的標準繼續給付，但要求保險人應逐步檢討。

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近年來台灣健保財務連年虧損，健保署除力推雲端系統避免重複檢查、領藥外，亦將「有感」調漲藥品、檢驗檢查與急診部分負擔遏止浪費，另也將改革之刀砍向長年被醫界詬病為「比糖果還便宜」的指示藥，力求樽節支出。

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

健保署醫審及藥材組科長連恆榮今（12）日受訪時表示，健保開辦20年來，給付的指示藥品已從1200多項降到去年的851項，費用也從23億元減為14.7億元，取消品項包括維生素、電解質、酵素、鈣片等藥品。至於取消原因，除了學會提出外，也有部分是廠商基於市場考量，主動申請退出。

為了加速落實健保法母法規定，健保署於110年12月22日邀集醫藥界與民間代表，討論如何在衡酌病人權益與減少社會衝擊下，調整指示藥品給付，會議中各委員均持不同意見，但最終決議統整109年度使用人數在5000人以下的指示藥品，函送相關專科醫學會提供應逐步檢討，並縮小給付之品項及意見。

連恆榮表示，109年使用人數在5000人以下的指示藥以感冒用藥、腸胃藥居多，也有少數皮膚用藥，日前已統整出356品項，函送給台灣兒科醫學會、台灣內科醫學會、台灣皮膚科醫學會等9大醫學會，待3月31日前收到函復意見後，再提到藥物共同擬定會議上討論。若全數刪除，一年可省下健保751萬元支出，但何時拍板則有待後續討論後定案。