中一中「抓狂教師」發酵！輿論一面倒挺學生：讚賞反抗威權的勇氣

▲台中一中音樂老師失控要求刪除報告內容，還一度伸手阻止錄影，遭學生反嗆「老師我有錄影的權利」。（圖／翻攝YouTube）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中一中一名呂姓音樂女教師在課堂上因報告而與學生激烈爭辯，要求學生刪除高二課程介紹南管北管的內容，頻頻失控抓狂嗆聲「現在的學生可怕到極點」，長達3分多鐘的影片經上傳後在網路上迅速發酵，輿論風向幾乎一面倒力挺中一中學生，讚賞年輕世代的學生有「反抗威權的勇氣」，且全程沒有隨老師的情緒而大聲講話、也沒有怒譙髒話，「這EQ是多數成年人都不具備的，後生可畏啊！」

中一中學生日前在音樂課上進行課堂報告，不料高一學生卻因報告素材使用到高二教材內容，介紹南管北管、牽亡魂等本土文化，竟遭呂姓女老師嚴厲斥責飆罵，甚至要求刪除該段內容。學生當場據理力爭，表示自己做報告花這麼多時間，但卻僅因為是高二的教材內容就被要求刪除，「那我們照課本念就好了，不需要做報告阿！」老師當場回嗆「有哪個班級像你們這樣的？」「牽亡魂，這樣不行，你們可以下去了。」學生接著解釋「台灣文化部說牽亡魂是無形文化遺產」，結果老師又嗆「那你去考教師甄試嘛...現在的學生可怕到極點。」甚至還要錄影的學生刪除影片，現場火藥味十足。

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影片上傳後在YouTube、PTT等社群網站迅速發酵，短短一天已經累計10多萬次觀看，市議員賴佳微也接獲民眾陳抗老師做法，直指「學生在課堂報告中主動介紹到南管北管、牽亡歌，這些都是台灣重要的文化資產。學生做出超過其一年級的課本內容，代表在課後是花了更多的時間自主學習來檢索資料。老師不但沒有選擇鼓勵，反而嚴厲斥責，這是很澆熄孩子學習熱忱的一個行為。」

影片下方留言輿論風向也幾乎一面倒，力挺中一中學生、讚賞「有反抗威權的勇氣」，「我高中的時候可不敢這樣跟老師辯論，權威餘毒很深。一方面也為高中生的據理力爭鼓掌！而且全程沒有隨老師情緒而大聲也沒有講髒話，這EQ是多數成年人都不具備的，後生可畏啊」、「身為一中的學長，在了解事情的經過後，對學弟們勇敢主張並捍衛自己的權利感到欣慰」、「有勇氣在不講理的大人面前條理分明地表達自己的想法和觀點是非常不容易的事情」、「一中學生勇於反駁死板老師的行為跟不合理的命令做出即時的反應，果然是台中未來最優秀的一群人」、「要被好好教育的是這位因惱羞而暴怒老師！」