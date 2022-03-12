莉婭自曝離婚2大主因　「真是好可怕的2位女人啊」

▲莉婭跟謝和弦離婚。（圖／翻攝自臉書／陳緗妮 Xiangni）

記者葉國吏／綜合報導

歌手謝和弦與第2任妻子莉婭（陳緗妮）登記結婚後不到一年又離婚，莉婭11日晚間在臉書發文自爆離婚2大原因就是因為歌手祈錦鈅，爆料祈錦鈅偷錄離婚的錄音對話，還公開在網路上。

莉婭11日晚間在臉書發文透露離婚2大主因「確實是因為祈錦鈅小姐和謝和弦在直播上公開辱罵我+祈錦鈅小姐當時偷錄我丈夫『離婚』的錄音對話，並將其公開在網路上。」

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莉婭文中指出，她不想要未來有更不堪的情況，所以趁她們還有愛的時候好好分開。以下莉婭全文：

▲莉婭發文曝光離婚2大主因。（圖／翻攝陳緗妮 Xiangni 臉書）

我和謝和弦會決定離婚，某部分原因確實是因為祈錦鈅小姐和謝和弦在直播上公開辱罵我+祈錦鈅小姐當時偷錄我丈夫「離婚」的錄音對話，並將其公開在網路上。讓我決定我不想要再有更不堪的情況，與其最後可能會撕破臉，不如趁我們還有愛的時候好好的分開。

我本來真的覺得算了，直到妳們一直聯合起來抹黑我，讓我覺得匪夷所思⋯我有需要拿自己的傷痛去換取免費魔滴嗎？我願意以良善的方式待人，但妳們呢？除了在我的傷疤上持續做文章以外⋯還希望我被抹的黑黑的？妳們做人真的太不厚道了吧？妳們始終想到的辦法就是貶低我，顯得自己比較高貴是嗎？妳們真是好可怕的2位女人啊⋯