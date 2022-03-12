在清境叫台中拖車！司機開60km被放鳥　拒付2000元空趟費千人開轟

▲業者無奈發文。（圖／翻攝自爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

需要載客、載貨的服務，若無故未履約者常需支付「空趟費」，一名在台中的道路救援業者吳男表示，他日前接到有遊客在清境求救援，沒想到他開到山腳下時，對方說已經自行下山，並拒絕支付2000元空趟費。

吳男10日在臉書社團「爆料公社」發文表示，他接到該男想求助的訊息時，已告知約在11點30分抵達，路途中也不斷聯繫對方，沒想到開到山腳下時，對方才傳訊息說「不用來了，我硬開下來了」。

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▲▼業者PO出對話。（圖／翻攝自爆料公社）



「總共距離93公里，差33公里就抵達」，吳男向對方收取2000元空趟費，卻被殺價1000元，他因路途遙遠拒絕殺價，對方又說「我沒有給你道路救援到，你跟我約的時間沒到一改再改，我也說要貼你錢了，你獅子大開口，難道我的時間不是時間嗎？」

吳男無奈表示，接洽時就已說明無法在該男要求的時間抵達，而遠程出車的空趟費就是2000元，「大車需要消磨跟油錢，我們這個行業也需要吃飯也需要養家」。

▲網友留言。（圖／翻攝自爆料公社）



文章吸引超過4千人按讚，不少人留言表示，「當作大車都加自來水」、「出車就要給錢不是很正常嗎」、「2000也花不起當初就不要叫了」，也有許多網友認為，吳男的收費已經相當合理，「加一桶油都超過一千了！報給你這價錢很佛心了」、「93公里2000，老闆人很好欸」、「當初我的老車卡在山路拖下山而已就要一萬二，這老闆根本佛心來著」。