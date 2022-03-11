普丁成了習近平「豬隊友」？　專家憂大陸恐加速擴張勢力

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透，下同）



中央社

中國在俄侵烏戰爭的處境日益尷尬，白宮發言人點名中國為俄國文宣背書，但俄官媒卻開始批評中國。普丁是否成習近平「豬隊友」？專家憂中國反會更警覺，加速擴張歐亞勢力。

如果時光能回到2月4日，中國國家主席習近平可能會用盡一切力氣阻止俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭。當時普丁趁北京舉辦冬季奧運會拜訪習近平，兩國還簽下多項經貿合作協議。

普丁當時究竟有沒有向習近平預告發動戰爭意圖？這個歷史懸案也許永難解開，但美國國安會中國、台灣、蒙古事務前主任韓磊（Paul Haenle）在紐約時報（New York Times）的訪問中指出，習近平知不知情都難逃國際譴責。

韓磊說：「如果他知情而不說，那他是同謀；如果普丁沒有告訴他，那是對他的冒犯。」

如今聯合國壓倒性投票通過譴責俄羅斯侵略，國際發動史上最大規模的對俄經濟制裁，未與國際主流站在同一邊的中國身影，巨大而突兀。普丁不但無法快速打贏戰爭，還讓國內經濟陷入危機，也給習近平帶來了大麻煩。

首先，這明明是普丁的戰爭，國際輿論卻熱議、警告著中國對台侵略的可能。習近平今年最重要的議程是在10月順利打破中共慣例、三度出任領導人，他顯然不樂見自己在國際上與普丁當前的形象並列。

尤其這場戰爭正在改變歐亞情勢。例如，華爾街日報（WSJ）指出，美國總統拜登在3月初指派前國安團隊訪台，日本前首相安倍晉三拋出讓美國在日本部署核武的「核共享」議題，新加坡半世紀來第一次在聯合國安理會未作成決議的情況下就加入對俄貿易制裁，這些都是對中國在亞洲處境不利的發展。

再者，侵烏戰讓歐盟國家與美國團結起來，使得美中貿易戰下需要更積極經營與歐盟關係的北京，被普丁壞了事。俄國經濟遭抵制，將愈來愈仰賴中國這個最大貿易夥伴，但中國最大貿易依存的地區是歐盟，若為了普丁而與歐盟漸行漸遠，對中共不論政治或經濟上都划不來。

隨著戰爭時間拖長，北京對外和對內的宣傳調性也愈來愈尷尬。對外態度從一開始的保持中立、跟著俄國官方避免使用「戰爭」一詞，到8日習近平在與法國、德國領導人視訊通話中，首度改口說對歐洲大陸「重燃戰火」感到痛惜。

但在嚴密控管的內部言論中，中國官方媒體大幅與克里姆林宮唱同調。美國有線電視新聞網（CNN）爬梳14家中國官媒在微博上發出的侵烏戰爭相關貼文近5千則，結果發現其中被轉發超過1千次的貼文中，大約半數都是對俄國正面的訊息，許多新聞還來自已被谷歌（Google）、臉書（Facebook）等跨國網路平台下架的俄國媒體。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）9日就在推特（Twitter）發文指責中國幫著俄國宣傳「美國助烏克蘭化學武器」的假新聞。紐時指出，這代表拜登政府與他的歐亞盟友發現，他們得同時對抗俄國和中國的資訊戰。

不過俄、中兩國的關係並不穩固。紐時報導，俄羅斯部分新聞和評論在週四開始出現質疑中國拒絕提供飛機零組件的聲浪。在美歐航空製造業對俄制裁下，中國的零組件被俄國寄予希望，但中國業者也不想冒險得罪美歐。

如同「地理的復仇」書中引述俄羅斯軍方高層在2009年的說法：「北約和中國⋯⋯是我們地緣政治上最危險的對手。」中俄關係在歷史長河中幾度變動，冷戰期間，中俄關係因美國「聯中制俄」策略而惡化；中國崛起後，兩國又因共同敵人美國而拉近。現在，普丁對習近平的戰略價值，再次受到考驗。

不論普丁是否成了習近平的「豬隊友」，美國前海軍助理部長克羅普希（Seth Cropsey） 在華爾街日報撰文評論：「俄國的失敗是中國的收穫。」他指出，中國將會利用俄國經濟被國際孤立的情勢，將俄國打造成中國的石化原料基地。

同時，克羅普希認為「俄國的失敗將加速中國的野心」，在此普丁占據西方注意力之下，中國會更著力於擴大在亞太區域的影響力，包括將經濟和外交手段施

展到不見得對歐美聽話的中東、非洲國家。

他提醒美國，在俄國衰弱並更依賴中國下，聯俄制中已無法成為選項，侵烏戰爭帶來的更大戰略議題是：中國在歐亞取得絕對控制力的可能性。