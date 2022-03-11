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新樓安南診所X光室啟用　檢查更加便捷造福安南民眾

▲台灣基督長老教會新樓醫療體系的安南診所，11日下午舉辦「X光檢查室啟用」感恩禮拜，正式啟用全套最新X光設備，提供更便捷、完整的門診服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣基督長老教會新樓醫療體系的安南診所，11日下午舉辦「X光檢查室啟用」感恩禮拜，正式啟用全套最新X光設備，提供更便捷、完整的門診服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「咱的好厝邊，照顧咱全家」，台灣基督長老教會新樓醫療體系的安南診所，11日下午舉辦「X光檢查室啟用」感恩禮拜，正式啟用全套最新X光設備，讓患者檢查更輕鬆，進一步提供更便捷、完整的門診服務。

新樓醫院劉啓擧院長表示，新樓看見當年安南區因地廣遼闊、交通不便、醫療資源缺乏的需要，因此秉承著馬雅各醫師醫療傳道的一貫精神，特別在1994年設立了安南診所；感謝在地鄉親的肯定和支持，經過28年用心經營，安南診所從原先僅有一個家醫科，不斷擴大規模，增加了復健科、骨科、小兒科與胃腸、心臟內科等，希望能就近服務更多的民眾。

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▲台灣基督長老教會新樓醫療體系的安南診所，11日下午舉辦「X光檢查室啟用」感恩禮拜，正式啟用全套最新X光設備，提供更便捷、完整的門診服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南診所素以「診所的收費，醫院級的醫療與服務」享有極佳口碑，求診人數不斷增加，駐診醫師陣容也日趨堅強，目前有：復健科林春鶴醫師；骨科王甫丞醫師、林澄蔚醫師；神經內科周志和醫師等10多位專科醫師，提供安南區更高品質的基層醫療服務。11日正式啟用全套最新X光設備，讓患者檢查更輕鬆，進一步提供更便捷、完整的門診服務。

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