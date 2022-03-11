科技董座買地擴廠藏貓膩！實價登錄以少報多　他和地主都慘了

▲一名公司負責人涉嫌以少報多躲房地合一稅吃上官司。(示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓公司負責人因擴廠需要，2016年以近5000萬向吳姓、伍姓地主購買屏東東港8筆土地，但為了省自備款並減少房地合一稅，涉嫌在實價登錄以少報多7833萬元，被查獲後吳、伍坦承犯行，被高雄地檢署處分緩起訴，並經高雄高分檢報備確定，黃男則被依偽造文書罪起訴，並聲請簡易處刑。

檢方指出，黃姓男子是高雄市某科技公司的實際負責人，因公司營運良好急需擴廠，因此在2016年間向吳姓和伍姓2名地主，用4995萬買了屏東縣東港鎮東新段6筆土地及新孝段2筆土地，雙方5月間在地政事務所完成簽約。

交易完成後，黃姓負責人為了提高貸款金額，以減少甚至不用自備款，而且日後轉售也可以減少房地合一稅，在徵得吳、伍同意後，把合約金額提高為8328萬元，同年6月21日，吳將其中權利範圍十分之九契約書總價7833萬元，向內政部地政司申報實價登記，案經調查局南機站查獲移送法辦。

全案移送檢方後，吳、伍兩名地主認罪，加上沒有前科，高雄地檢署給予緩起訴1年，各支付國庫5萬元處分，經高雄高分院報備核定，但黃姓負責人則被檢方依偽造文書罪起訴，聲請簡易處刑，目前由高雄地院審理中。