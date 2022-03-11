快訊／不明傳播鏈「增至3條」！　雙北家庭群聚感染源待釐清

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布7例本土個案，其中4例為台南復康巴士相關個案，另有2例在新北、1例在台北，具關聯性但感染源不明。該起群聚爆出後，也讓本土不明傳播鏈增至3條，餘下2條分別為米迪幼兒園群聚與雙北涮涮鍋群聚，後者監測期將於明日屆滿。

依據指揮中心統計，目前監測中的傳播鏈共有4條，其中2條已找到感染源，分別為宜蘭境外移入家庭群聚，以及仍在延燒的自助餐遊覽車復康巴士案。不明感染源則為米迪幼兒園群聚、雙北涮涮鍋案與今日公布的雙北家庭群聚。

今日公佈的雙北家庭群聚，指標個案為新北40多歲男性（案21260），3/9出現症狀後自行快篩陽性，到醫院採檢確診，Ct值14.4。

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指揮中心發言人莊人祥表示，該案確診後匡列107人、96人已採檢、94人陰性，僅驗出2名非同住家人染疫，都是台北個案，列案21295與21296，包括一名未滿5歲的男童，Ct值分別為20.4與23.1。

▲雙北爆不明感染源，個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

另外，傳染源頭為案20913遊覽車旅遊團，本身是照顧者，2/20~2/22有出遊，出遊衍生到旅遊團，後來又有餐廳接觸，導致餐廳員工確診，確診者中的案20912和案20913接觸者衍生到復健巴士，之後疫情又進入台南某醫院，有2名藥師人員確診，這條傳播鏈監測期要到3/21。

另外，雙北涮涮鍋傳播鏈仍在待釐清中，從最早的家人傳染，到一個涮涮鍋，之後又傳染給家人，這條傳播鏈到目前也都沒有新的發展，監測期要到3/12，其餘的大致上都已經期滿。

▲高雄自助餐-旅遊團傳播鏈個案關聯。（圖／指揮中心提供）