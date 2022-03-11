台南+4！宮廟旅遊團相關擴大　確診者鄰居、足跡重疊者染疫





▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

南部自助餐-宮廟旅遊團衍生出台南復康巴士、院內藥事人員確診，相關案件再擴大。中央流行疫情指揮中心今（11）日公布台南新增4例個案，當中2人為確診者鄰居，另2人則與染疫藥師曾經共同參加活動。

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▲3/11「案20832」高雄自助餐-旅遊團傳播鏈個案關聯。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,543,452例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,521,717例排除)，其中21,163例確診，分別為5,627例境外移入，15,482例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。