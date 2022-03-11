當老婆塑膠？人夫每天靠她叫起床　1舉動惹眾怒

▲人妻不滿老公和女同事的互動。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫xframe）



記者崔子柔／綜合報導

不懂得和異性保持適當距離，往往會引起伴侶間的爭吵，一名人妻就表示，她老公每天早上都要由女同事打電話叫醒，反應不滿後，竟還隱匿2人通電話的事，「真的很難去相信這兩人之間沒什麼」。

「有人可以接受老公的女同事每天一早打來叫他起床嗎？」該名人妻9日在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文分享，她發現情況後和老公起了爭執，「他辯稱是前一天討論工作太晚怕起不來才要對方叫，但是我每天都有叫他起床」。

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▲人妻發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）



該名人妻更不滿的是，那位女同事已經結婚，竟會把自己家裡的花費明細列一張清單給她老公，要修理機車還會大老遠跑來他們家附近修，「說真的，這種種行徑真的讓人覺得很不舒服，之後他也會隱匿跟對方有通電話的事，真的很難去相信這兩人之間沒什麼」。

文章曝光後，多數網友建議原PO別相信老公的話，紛紛留言表示，「幾歲人了還要人家打電話叫起床？真爬不起來電話來照掛而不是接起來，擺明不就是在等她電話」、「保持冷靜，收集證據，不要吵鬧沒用的只會把他往那同事推，男人不當場抓到打死都不會承認」、「列家裡明細是要給誰付錢嗎？兩邊都有婚姻還能這樣搞喔」、「你老公膽很大，完全沒把你放在眼裡」、「應該要開始秘密低調蒐證了，不要吵不要鬧，蒐證自保」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻2.0）

