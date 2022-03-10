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大陸 大陸焦點 特派現場

跪拜公婆！新娘突開口「討4.5萬改口費」才叫爸媽　她現場數錢樂歪

一對新人結婚的影片引發熱議。（圖／翻攝自搜狐）

▲一對新人結婚的影片引發熱議。（圖／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT

太現實了！有一對新人結婚，新娘在跪拜公婆的時候，本應改口叫「爸媽」，沒想到新娘竟提出「9999塊的改口費」（人民幣），如果不給錢她就不改口，突如其來的要求，讓公婆都傻眼，網友也看不下去，直言：「這樣的兒媳不能娶回家！」

一名男子分享表哥表嫂的結婚影片，在跪拜公婆的時候，表嫂不叫爸媽，還提出無理要求，開口討9999元人民幣（約4.5萬新台幣）的改口費，如果公婆不先給錢就不改口。面對這樣的要求，公婆雖然沒錢，但也硬著頭皮找親友湊錢，最後湊齊了9999元人民幣，本以為給了之後，表嫂就會開口叫爸媽，殊不知接下來的動作讓人跌破眼鏡。

新娘收到改口費後，竟不慌不忙當場開始數錢，很怕有少，等確認金額無誤後，才露出笑臉叫了一聲爸媽。

結婚跪拜公婆…新娘討4.5萬改口費：拿不到錢不叫爸媽　下秒舉動超傻眼

▲新娘要求改口費，否則不叫公婆「爸媽」。（圖／翻攝自搜狐）

這一幕全程被記錄下來，引發熱烈討論，大部分網友認為，「這樣的女人不能要，沒有足夠的智慧，眼裡只有錢，如果少了錢，估計都不用結婚了」、「這哪是想結婚的人，本來要改口費就已經無禮在先，數錢的做法顯然更不妥」、「沒有一點智慧，真的不像一個懂事的人」、「當妳數錢的時候，妳已經掉價了」、「這種做法不可取，這個新娘不可娶」、「這新娘太愛財了」。

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