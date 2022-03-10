慶祝白色情人節！LINE聊天室輸入「三個詞」　召喚熊大兔兔放閃

▲LINE推出白色情人節特效。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE在特定節日大多會推出限定特效，而白色情人節即將到來，LINE也請出熊大兔兔化身告白應援團，只要在聊天室中輸入「情人節」、「愛你」、「Love」就會召喚出熊大兔兔情侶檔。

這次的白色情人節特效，iOS系統且LINE手機版本需為9.15.0以上，Android系統 7.1 以上且LINE手機版本需為10.2.0以上，Mac / Windows系統且LINE電腦版版本需為5.13.0以上。

情人節聊天室特效限定時間則是從3 / 10 10：00 至 3 / 17 10：00，總共一周的時間，輸入三個限定詞語，就可以召喚出可愛的熊大兔兔。如果手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息也可以重複召喚。

▲LINE白色情人節特效。（圖／擷取自LINE）

若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現情人節特效的話，請嘗試將LINE重新開啟，或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟，若確認有開啟卻沒收到特效，可以關掉再打開試試，這個設定是預設開啟，若之前有不小心關掉的話，可以重新打開。