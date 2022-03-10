國安局證實：共機「運-8」3月上旬在南海墜海

▲中共運8反潛機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通9日首度證實，中共共機3月上旬在南海墜海意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，目的在在趁全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美及其他南海聲索國底線。

越南軍事記者Duan Dang日前在推特上爆料，1架中共「運-8」反潛機疑似在南海發生墜海事故，共軍以演習為名義掩護搜救行動。Duan Dang表示，根據他的獨家消息來源，3月1日下午1架中共「運-8」反潛機在海南島三亞市西南海域失聯，反潛機疑似墜海。

立法院外交及國防委員會10日邀請陳明通、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源等人就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題提出專案報告，並備質詢。

陳明通表示，中共在今年2至3月間，考量舉辦冬奧、帕奧、召開全國「兩會」，以及天候不佳等因素，共軍在台海周邊維持常態海空巡邏，對台針對性襲擾活動較為克制。

然而，陳明通指出，在今年大陸經濟發展趨緩下，「兩會」宣布仍編列高達1兆4504.5億元人民幣國防預算，較去年增加946.92億元人民幣，增長7.1％為近年新高，反映其加速打造因應對台、制美之作戰力量，厚植「軍事鬥爭一線」戰力，擴增對我及印太區域安全威脅。

陳明通也提及，中共共機今年3月上旬在南海墜海意外，選在鄰近海域發布禁航區從事搜救、軍事訓練，緊貼中共所謂南海「9段線」主權範圍，目的在趁全球聚焦俄烏衝突、降低對南海關注之際，測試美及其他南海聲索國底線。

陳明通說，中共持續以《海警法》為基礎，授權海警可武力執法，在中沙、南沙積極運用海警強勢執法，謀擴大對爭議海域實質管控。

陳明通認為，中共在俄烏之間均存戰略利益，對此次俄烏戰事立場尷尬，唯恐應處不慎，損害自身戰略利益，並削弱所謂負責任大國形象，因此歐、烏各方幾度期盼中共介入斡旋，中共均不為所動。

陳明通也說，中共仍有意趁俄烏戰事之際，持續對台施展政經拉壓、軍事脅迫、統戰滲透、網攻駭侵、認知作戰等複合威脅手段，圖謀達致耗損我國防資源、分化我官民和諧、打擊我民心士氣等目的。

陳明通表示，俄烏戰事持續延燒，不僅連帶牽動大國間角力、我周邊安全情勢，更可能影響我國金融、能資源市場及民生物資穩定供應，國安局將持續密注俄烏戰事發展、主要國家態度立場、第三方介入、停火談判與人道救援等動向。

陳明通說明，國安局也將協同國安團隊，掌握戰事對我安全的衝擊，以及當面中共軍事活動徵候、遂行對台滲透與認知作戰等預警情訊，並且持續與國際合作友方加強交流合作，積極蒐研戰事對全球政經秩序、地緣政治、印太安全情勢等影響，以確實維護我國家安全利益。