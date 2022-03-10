周春米登記屏東縣長初選打「在地民眾牌」　開設第二現場南北連線

▲周春米登記參選屏東縣長。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委周春米10日前往黨中央登記參選屏東縣長。不過，不同於黨內競爭對手莊瑞雄、鍾佳濱搬出黨內大咖，她打出「在地民眾牌」，除了邀請屏東地方人士、各族群代表陪同外，更透過視訊方式南北連線，開設「第二現場」，讓位於屏東服務處的民眾，也能看到周春米的登記實況。

不同於莊瑞雄找來前立法院長蘇嘉全陪同登記參選，鍾佳濱則是在「三八婦女節」當天，帶著心目中的最大咖，也就是他的老婆，一起到黨中央登記參選，周春米則是打出「在地民眾牌」。

周春米上午登記參選屏東縣長初選，包括律師尤伯祥、立法委員林宜瑾、伍麗華陪同相挺之外，更找來具地方代表性人物參與，包括：縣境最北最高的霧台鄉長杜正吉、國境最南的恆春鎮長陳文弘、屏東縣議會黨團三長即總召何輝能、幹事長方文正、書記長劉孟君。

另外，周春米也召集在地各族群代表，包括：客家籍的長治鄉民代表代表邱佳娟、來自屏南的盧麗美村長、新住民代表武氏桃等人。

▼周春米登記參選屏東縣長，現場透過視訊與屏東在地支持鄉親互動。（圖／記者李毓康攝）



除此之外，周春米的團隊更透過視訊方式進行南北連線，開設「第二現場」，讓位於屏東服務處的民眾，也能看到周春米的登記實況。

周春米說，許多鄉親聽到要來登記，便自發性地說想前來聲援，因此也請服務處安排遠端視訊，在中央黨部這邊也可以一同感受到屏東在地力量的熱情與溫暖。

周春米表示，縣長選舉最重要的就是在地力量的支持，獲得最多屏東鄉親認同的人當然就是最合適的人選，而這次邀請到的貴賓，橫跨屏東的南北與原鄉都有人前來聲援，讓自己更加有信心，也感受到屏東縣民對自己的認可，也相信縣民會看見，周春米就是屏東最在地、最以屏東為本的候選人。

▼周春米登記參選屏東縣長。（圖／記者李毓康攝）

