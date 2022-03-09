陸軍542旅軍卡擦撞BMW肇逃！女車主驚嚇報警　駕駛已到案

記者張君豪／台北報導

9日上午8時42分左右，台北市市民高架建國南路上方發生一起軍用大貨車擦撞BMW轎車案件，過程造成BMW名車左後車門等處刮傷，遭撞女車主質疑軍車撞到她後並未停下處理車禍，蒐證後趕緊報警求助，但軍用大貨車居然駛下光復北路匝道逃逸。轄區台北市交通大隊大安分隊獲報後，中午傳喚肇事軍用貨車駕駛到案說明。

▲陸軍湖口542旅一輛軍用大貨車9日上午行經市民高架擦撞BMW轎車後肇事逃逸，警方傳喚肇事駕駛到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陸軍湖口542旅一輛軍用大貨車9日上午行經市民高架擦撞BMW轎車後肇事逃逸，警方傳喚肇事駕駛到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

根據大安交通分隊調查，該輛軍用大貨車隸屬於湖口542旅聯合兵種第一單位所有，事發前從市民高架內側車道往內湖方向行駛，行經建國南路上方時要右轉外側車道時，右側車身擦撞洪姓女車主駕駛的BMW轎車，造成後者右後車門及右後葉子板受損。

但軍用貨車駕駛杜姓男子（37歲）似乎未發現貨車撞到後方小客車，未停下查看車禍情況就直接駛離。洪姓女車主（49歲）打電話報警求助，車主夫妻隨後趕到台北市警交通大隊大安分隊製作警詢筆錄，警方也依車禍處理流程通知陸軍湖口542旅、肇事的杜姓男駕駛中午到案說明。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

