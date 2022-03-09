大陸「僑外資」隱身內湖高薪挖IC人才　士檢搜3公司帶回4人

▲中國披著僑外資外衣，來台設辦公室更祭出高薪挖角IC科技人才，士林地檢署（9日）指揮搜索位在內湖的3家公司。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃宥寧／台北報導

法務部調查局今（9日）動員8個外勤處站配合台北、士林等5個地檢署，同步偵辦陸企來台非法高薪挖角IC人才案件。士林地檢署由國安組主任檢察官陳彥章統籌，檢察官許恭仁、劉建志、黃睦涵指揮桃園市調查處、台北市調查處搜索中星微公司、港商芯原公司、港商硅谷公司等3處帶回4名被告，全案朝違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等偵辦。

位在內湖僑外資港商中星微公司、港商芯原公司、港商硅谷公司，從2013年左右來台設點，假扮「僑外資」身分，規避經濟部投資審議委員會審查，明知在台灣僅能做行政、籌備項目，實際上卻祭出高薪挖角台灣IC（積體電路；Integrated Circuit簡稱IC）設計科技人才，做研發、測試等工作。

士林地檢署新聞稿指出，9日上午前往搜索中星微公司、帶回張姓負責人、2名主管級證人、港商芯原公司，帶回詹姓負責人、3名證人、港商硅谷公司何姓、滕姓負責人及2名證人，將帶回地檢署複訊釐清在台聘請多少科技人才。

據悉，遭挖角的IC科技人才，年薪勘比聯發科、台積電，都是幾百萬起跳，全案將朝涉嫌違反臺灣地區及大陸地區人民關係條例第40條之1第1項、第93條之2第1項非經主管機關許可，在臺灣地區設立辦事處從事業務活動罪嫌。

