「台灣缺電挑戰明年才開始」　杜紫軍：傍晚恐隨時限電

▲經濟部前部長杜紫軍。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。國民黨中常會今（9）日邀請前行政院副院長杜紫軍以「0303大停電後檢視台灣能源問題」為題發表講演，他表示，明年起至2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰。

杜紫軍在常會講演中指出，台灣的能源問題首先是電力供應及穩定均不足，2023至2025年核二及核三廠陸續除役，才是電力供應的最大挑戰。此外，再生能源比例逐年增加，將嚴重衝擊電網的穩定，未來傍晚尖峰隨時會有限電危機，台電電力調度也難為無米之炊。



其次，區域供電失衡電網脆弱：北部供電不足，南電北送輸電線路滿載，增加電網風險。加上未來新增電力(天然氣電、離岸風電、太陽光電)絕大部分在中南部，無法有效解決供電失衡問題。南北高壓輸電線路也成為「國安風險」。

第三、化石能源占比高減碳困難：2025年化石能源發電占比將仍高達八成，目前電力排碳係數為0.502公斤 CO2e/度，造成企業減碳困難。2023-2026年歐盟即將實施碳邊境措施(關稅)，發電排碳如無法大幅降低，對台灣產品銷歐形成障礙。

杜紫軍也質疑，蔡英文政府政治口號超越國家安全，忽略2017年以來國際能源減碳趨勢，堅持推動2025非核家園政策，造成化石能源占比及排碳量居高不下，嚴重影響台灣產品出口。

面對能源問題，杜紫軍提出未來方向。首先，能源是科技、是產業不是政治，應將能源政策回歸專業，揚棄政治口號圖騰與政黨鬥爭，並記取近年多次大停電的教訓，檢討背後真正原因，不要把責任全部歸給台電基層人員。

他強調，3日大停電跟去年513停電的共同現象，都是機械設備或人為操作問題，興達電廠出問題，全部電網就垮，這次檢討報告說6個月內要改善，「很抱歉，距離上一次發生已經八個月了，上次八個月沒改善，這次六個月能改善嗎」？

另外，民進黨過去一直強調非核家園，當時國際趨勢是走向非核，「但現在全世界的趨勢已經改了」，這是民進黨調整政策的下台階，應該趁國際能源政策調整的時機，勇敢面對過去的錯誤，從零核走向零碳優先。

再者，他強調，台灣需要低碳安全的能源政策，應滿足能源可取得、價格可負擔、供應不間斷能源安全原則，同時考慮全球減碳趨勢，應參考IEA、歐盟、日本等2050低碳路徑規劃，重新提出務實的規劃。

杜紫軍曾擔任經濟部長、國發會主委、行政院副院長等公職，曾在2014年面對民進黨立委質詢時，直指綠營能源政策將會導致台灣缺電，以及2014年經濟部長任內受訪時表示，2021年台灣發電備用容量率不足，勢必將分區限電。去年台電分別在5月13日5月17日實施分區輪流停電，杜紫軍當年的神預言也引發網路鄉民朝聖熱議。

國民黨文傳會主委凌濤表示，為讓中常會更貼近民意，黨內規劃將陸續邀請專家學者及各議題領域意見領袖與會，針對社會關切的議題進行評析演講，帶來更多豐富新知與深入洞察，讓國民黨連結社會力、爭取更多民眾支持。