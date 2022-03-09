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南韓總統大選登場！投票率可望「衝破8成」　2候選人超拉鋸

▲▼李在明、尹錫悅。（圖／路透社）

▲南韓總統2名領先候選人李在明（左）及尹錫悅（右）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

南韓第20屆總統大選於今（9）日登場，執政黨共同民主黨候選人李在明、在野黨國民力量黨候選人尹錫悅的民調呈現激烈拉鋸局面。由於上周舉行的缺席投票率創下歷史新高36.93%，可見本次選民積極度非常高，最終投票率是否能在1997年大選後再次突破80%，備受關注。

《韓聯社》報導，本次選舉共約4400萬選民，其中超過1600萬人、也就是36.93%登記缺席投票，是系統2014年啟用至今最高的投票率。投票時間為上午6時至晚間7時30分，但由於增開新冠確診者投票時段，開票時間可能延後。

2名候選人在外交政策有著諸多分歧，包括北韓政策以及社會福利及住房政策等經濟議題；此外，今年大選被許多人視為南韓史上最糟糕的選舉，甚至譏諷為「反感大選」，因為雙方都曾捲入舞弊詐欺醜聞，也對競爭對手進行密集的負面競選，導致民眾對候選人的反感情緒高漲，並且出現大量的搖擺選民。

▲▼國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

▲國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

61歲的尹錫悅原任南韓檢察總長，在本次選舉中積極利用民眾對於文在寅政府的不滿，承諾建立更公平的社會。他在國議題採取強硬立場，宣稱如果北韓威脅迫在眉睫，可能必須先發制人，並且承諾部署更多美國薩德「終端高空防衛系統」（THAAD），遏止北韓侵略。但是，他也被爆出迷信薩滿，妻子曾被指控接受賄款及操縱股市。

▲▼共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透社）

▲共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透社）

57歲的李在明曾任京畿道知事，他承諾改善民生，自許成為一名有能力且務實的總統，能夠在經濟及外交皆有所作為。相較之下，他對平壤立場溫和，主張北韓政策旨在避免朝鮮半島再度爆發戰；他提倡同時推動北韓無核化及鬆綁制裁，並且批評對手的政策只會讓南韓付出經濟代價，加劇與北韓及中國的緊張關係。但是，他2015年曾涉入首爾城南市大型舞弊案，其夫人也曾因濫用公款遭起訴。

此前選情呈現兩強一中態勢，李在明及尹錫悅支持度分別為4成左郵，國民之黨候選人安哲秀支持度為10%左右。但是，安哲秀3日宣布退選，轉與尹錫悅站在同一陣線，替大選增添變數。

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