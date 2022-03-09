體質虛寒喝冷飲造成長期經痛是迷思　醫：合併經血多速就醫

▲花蓮慈濟醫院婦產部呼籲女性妥善利用四癌篩檢中的乳癌和子宮頸癌篩檢，定期到醫院做檢查遠離疾病。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

女性自青春期開始有了月經，伴隨著流經血的現象，部份民眾甚至會出現經痛、頭暈、姿勢性低血壓等症狀，而懷孕的諸多風險，對身體來說也是不可輕忽的負擔。女性可妥善利用四癌篩檢中的乳癌和子宮頸癌篩檢，定期到醫院做檢查，有機會提早排查問題，遠離疾病。

關於月經，許多民眾有「經痛是很正常的」迷思，不少人身邊或多或少有女性朋友，每當經期來臨就劇烈腹痛、腰痠，甚至便秘或拉肚子等，由於體質差異，每位女性經期反應出的狀況也並不相同。其中部份女性從初經開始經血量就非常多，每隔兩個小時就需要換一片夜用型衛生棉，並且有頭暈、姿勢性低血壓、呼吸喘等症狀，花蓮慈院婦產部病房主任黃琦指出，若女性長期有經血量過多，且合併上述症狀，應該盡速前往醫院做檢查。

「原來經痛一點都不正常。」一名二十五歲的年輕護理師，從國中初經開始就需要日常需要勤換衛生棉才足以應付經血量，白天一至兩小時要更換一次，夜間也必須使用市售最大尺寸的衛生棉，且時常有嚴重經痛，卻一直以為這是女性經期的自然現象，也並未意識到自己的經血量過多；直到進入婦產科臨床工作，才知道經痛和大量經血原來都不是正常的。

透過職場環境，這名護理師學習到更多女性健康檢查的相關知識，開始每年一次定期的子宮頸抹片檢查，並在初次做抹片檢查時，一併做了超音波檢查，檢查之下發現自己患有「子宮肌腺症」，大量經血的原因是婦科疾病引起，目前正持續進行治療中。

黃琦醫師指出，一般女性約每二到三小時需要換一次日用型衛生棉，主因是避免滋生細菌；若每一、二個小時都需更換衛生棉，且日間也必須使用夜用型衛生棉才能保證經血不外漏，即有可能就是身體正在發出的警訊。

花蓮慈院婦產部病房護理長高晴吟表示，現代女性對於生理期的相關知識多來自於長輩或同儕的教導與分享，以及從學校教科書上學習到的健康教育知識；但這樣是不夠的，且很可能造成迷思，進而誤會經痛只是天生體質虛寒，或是後天喜歡吃冰的、喝冷飲造成，讓少數罹患婦科疾病的婦女沒能即時察覺身體的異常。

黃琦醫師呼籲可以多加利用「乳癌篩檢」和「子宮頸癌篩檢」，一般三十歲以上的女性每年可以做一次子宮頸抹片檢查，四十五歲以上每兩年可以做一次乳房超音波檢查；若是二等親以內的親人有罹患乳癌，四十歲以上每兩年可以做一次乳房攝影。

早期發現、早期治療，黃琦醫師也建議，無論年齡大小，有性行為的女性能夠每年做一次子宮頸抹片檢查，定期追蹤身體情況；如果出現劇烈經痛的症狀，切勿自己吞止痛藥熬過經期，應盡速就醫，檢查異常的疼痛成因是否為婦女疾病影響。