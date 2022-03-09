　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

體質虛寒喝冷飲造成長期經痛是迷思　醫：合併經血多速就醫

▲花蓮慈濟醫院婦產部呼籲女性妥善利用四癌篩檢中的乳癌和子宮頸癌篩檢，定期到醫院做檢查遠離疾病。（圖／慈濟醫學中心提供）

花蓮慈濟醫院婦產部呼籲女性妥善利用四癌篩檢中的乳癌和子宮頸癌篩檢，定期到醫院做檢查遠離疾病。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

女性自青春期開始有了月經，伴隨著流經血的現象，部份民眾甚至會出現經痛、頭暈、姿勢性低血壓等症狀，而懷孕的諸多風險，對身體來說也是不可輕忽的負擔。女性可妥善利用四癌篩檢中的乳癌和子宮頸癌篩檢，定期到醫院做檢查，有機會提早排查問題，遠離疾病。

關於月經，許多民眾有「經痛是很正常的」迷思，不少人身邊或多或少有女性朋友，每當經期來臨就劇烈腹痛、腰痠，甚至便秘或拉肚子等，由於體質差異，每位女性經期反應出的狀況也並不相同。其中部份女性從初經開始經血量就非常多，每隔兩個小時就需要換一片夜用型衛生棉，並且有頭暈、姿勢性低血壓、呼吸喘等症狀，花蓮慈院婦產部病房主任黃琦指出，若女性長期有經血量過多，且合併上述症狀，應該盡速前往醫院做檢查。

「原來經痛一點都不正常。」一名二十五歲的年輕護理師，從國中初經開始就需要日常需要勤換衛生棉才足以應付經血量，白天一至兩小時要更換一次，夜間也必須使用市售最大尺寸的衛生棉，且時常有嚴重經痛，卻一直以為這是女性經期的自然現象，也並未意識到自己的經血量過多；直到進入婦產科臨床工作，才知道經痛和大量經血原來都不是正常的。

透過職場環境，這名護理師學習到更多女性健康檢查的相關知識，開始每年一次定期的子宮頸抹片檢查，並在初次做抹片檢查時，一併做了超音波檢查，檢查之下發現自己患有「子宮肌腺症」，大量經血的原因是婦科疾病引起，目前正持續進行治療中。

黃琦醫師指出，一般女性約每二到三小時需要換一次日用型衛生棉，主因是避免滋生細菌；若每一、二個小時都需更換衛生棉，且日間也必須使用夜用型衛生棉才能保證經血不外漏，即有可能就是身體正在發出的警訊。

花蓮慈院婦產部病房護理長高晴吟表示，現代女性對於生理期的相關知識多來自於長輩或同儕的教導與分享，以及從學校教科書上學習到的健康教育知識；但這樣是不夠的，且很可能造成迷思，進而誤會經痛只是天生體質虛寒，或是後天喜歡吃冰的、喝冷飲造成，讓少數罹患婦科疾病的婦女沒能即時察覺身體的異常。

黃琦醫師呼籲可以多加利用「乳癌篩檢」和「子宮頸癌篩檢」，一般三十歲以上的女性每年可以做一次子宮頸抹片檢查，四十五歲以上每兩年可以做一次乳房超音波檢查；若是二等親以內的親人有罹患乳癌，四十歲以上每兩年可以做一次乳房攝影。

早期發現、早期治療，黃琦醫師也建議，無論年齡大小，有性行為的女性能夠每年做一次子宮頸抹片檢查，定期追蹤身體情況；如果出現劇烈經痛的症狀，切勿自己吞止痛藥熬過經期，應盡速就醫，檢查異常的疼痛成因是否為婦女疾病影響。

ET快訊
大S電話20年沒變具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」
快訊／高雄三民區工廠大火！　黑煙竄天際
快訊／大S老公「下榻防疫旅館」曝光！　1晚8000起
美禁俄油能嚇倒普丁？　他曝全世界先忍受「1件事」
小S氣炸嗆女兒「下通牒」！婆婆反斥：不喜歡再聽到妳說
知名民宿少東偷拍14女！　下場出爐
26歲巨乳女黑手私照曝光！　狂露半球引暴動
普丁「1情況下」恐動用核武　專家：美國必須做好準備

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

提升台南救護效能二大隊救護訓練不鬆懈　2年內救活4位OHCA患者

雲林全民健康運動年　結合科技首創「健康運動資訊平台」

全新指標翻新基隆！步行探索城市之美　迎接2022城市博覽會

台東市區2路口違規轉彎事故多　增科技取締3／15正式執法

體質虛寒喝冷飲造成長期經痛是迷思　醫：合併經血多速就醫

保護石門水庫！　桃園環保局總磷削減計畫啟動

新竹大坪頂納骨塔「永恆之丘」美如藝展空間　3月底開放

台東「南島國際美術獎」徵件開跑　6月報名...首獎40萬元

東港警加強取締酒駕　酒後騎乘電動車照樣挨罰

安全帽怪盜再侵入民宅行竊 　院檢警合力羈押安民心

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

提升台南救護效能二大隊救護訓練不鬆懈　2年內救活4位OHCA患者

雲林全民健康運動年　結合科技首創「健康運動資訊平台」

全新指標翻新基隆！步行探索城市之美　迎接2022城市博覽會

台東市區2路口違規轉彎事故多　增科技取締3／15正式執法

體質虛寒喝冷飲造成長期經痛是迷思　醫：合併經血多速就醫

保護石門水庫！　桃園環保局總磷削減計畫啟動

新竹大坪頂納骨塔「永恆之丘」美如藝展空間　3月底開放

台東「南島國際美術獎」徵件開跑　6月報名...首獎40萬元

東港警加強取締酒駕　酒後騎乘電動車照樣挨罰

安全帽怪盜再侵入民宅行竊 　院檢警合力羈押安民心

美到3月底！台南將軍千棵木棉花海盛開　還能免費拔蘿蔔、野餐

澳洲鎳礦股價暴跌23％停牌　中國鎳礦巨頭稱無意出售股權

趁夫病危盜賣股票、存款近500萬　狠妻辯「生前曾授權」被打臉

萬昭清熱身賽狀況佳　開季一軍有望

22歲男星演乩童真上身？　手拿法器竟「突然想吐」導演嚇傻！

第二季動畫OP？《咒術迴戰》手遊正式公開遊戲主題曲...網：必玩

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變

台股重返萬七！航運股領軍　指數漲190點收17015

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

疑收回扣　玉里鎮長蔡秋龍夫婦遭約談

大樓中間有座廟　台灣英雄站屋頂

全國音樂賽頭份3特優　邁向三級國樂

台南市勞工局榮獲勞動部考評績優

苗栗8議員捐一日所得　聲援烏克蘭

寵物羊生前萌樣曝！主人一把火奪6命

65歲以上接種疫苗　中市3/17加開快打站

安全帽怪盜再侵入民宅行竊

桃園推好市乘雙券1萬份　登記至3/13止

優秀女記者投入台南中西、北區議員選舉　

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

長輩接種疫苗500元獎勵　雲林各地發放至4/10

桃園購物節9日重新啟動抽獎　再加碼大獎

桃園3/8、3/10　開放莫德納和高端施打

更多熱門

相關新聞

長期囤積物品不自覺　當心罹患「儲物症」

長期囤積物品不自覺　當心罹患「儲物症」

日前台中大火釀成6死6傷的悲劇，雖已確認是房客放的火，但女房東長期撿回收、又將雜物堆積在大樓樓梯間，不僅影響居民逃生，也造成消防人員搶救的困難。這起意外事件不僅令人痛心，女房東的「儲物症」也受到社會的關注。

女控聯醫疏失害終身不孕　判賠44萬

女控聯醫疏失害終身不孕　判賠44萬

「7大減肥迷思」你中幾個？醫破解：不吃早餐反而胖

「7大減肥迷思」你中幾個？醫破解：不吃早餐反而胖

皮膚科醫師揭「5個保養迷思」真相

皮膚科醫師揭「5個保養迷思」真相

營養師教健康吃泡麵3秘訣不怕胖

營養師教健康吃泡麵3秘訣不怕胖

關鍵字：

長期經痛正常體質虛寒冷飲迷思經血就醫

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

謝和弦「不能輸大S」！

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面