市佔率100%！「膽胰解痙攣藥」安定性試驗未達標　120萬顆須回收

▲可使保朗膠囊。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛采製藥公司生產的「可使保朗膠囊」，廠商進行自主檢驗時，發現部分效期內藥品持續性安定試驗溶離度未達標，通報食藥署自主回收，共有5批號、120萬顆藥品需在3/24前完成回收作業。雖然該藥品在同成份、同劑型、同劑量的膽道胰臟「解痙攣」藥品佔比100%，但食藥署科長洪國登表示，仍有許多替代藥品，病患無須過度擔心。

食藥署今（9）日公布藥品回收資訊，可使保朗膠囊須回收的5批號分別為：98A08T、98B09T、98C09T、98B08T、98A09T。

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洪國登提到，「可使保朗膠囊」效期為3年，廠商在2年內進行安定性試驗，發現溶離度不合規定，由於該藥品屬於膠囊劑型，需要在特定情況下，才能釋出有效成分，當溶離度不合格，就代表釋出的量未達標，因此須啟動回收，總回收量約120萬顆。

洪國登表示，該藥品主成份為Flopropione，主要用於緩解膽道疾病（膽石症、膽囊炎、膽管炎、膽割除後遺症等）所引起的痙攣性症狀、緩解胰臟炎所引起的痙攣性症狀，倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。而市面上有許多地帶藥品，該公司新生產的藥品檢驗亦合格，病患無須過度擔心。