打疫苗一樣要隔離！陳時中曝「免隔離可能條件」：更有效的藥問世

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

日前網路謠傳「6月以後打滿三劑返台免隔離」，中央流行疫情指揮中心也駁斥是假消息。而針對打疫苗未來是否有機會免隔離，指揮官陳時中直言「除非有新型藥物。」今日他再度被問及新型藥物和免隔離的可能性，他表示「要有更有效的藥物問世，這樣比較沒有後顧之憂。」

針對網路謠傳「6月以後打滿三劑返台免隔離」，陳時中已在日前指揮中心記者會上強調，是一個錯誤訊息，未來相關防疫措施指揮中心都會正式宣布，邊境檢疫措施將視疫情滾動式修正，現行措施仍以日前指揮中心公布為主。

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不過近期台灣本土疫情趨緩，國內居家檢疫措施也放寬到10+7，陳時中也曾表示，如果經過觀察，疫情持續平穩，檢疫日期也會逐步放寬，下一步有機會降到7天。而針對是否效仿其他國家打過疫苗免隔離，他則強調「目前不考慮，除非有新型藥物。」

陳時中強調，新型藥物的意思就是要有更有效的藥物問世，這樣比較沒有後顧之憂，開放的幅度會加快。至於目前10+7檢疫措施，他表示，從國外進來要照檢疫規定進行，第一天人比較多，有2千多人，大概有46%在家中居家檢疫，還要持續觀察開放後的情況。