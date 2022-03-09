長榮經營權大戰！張國煒改挺「弟弟派」　全因「她」是共同敵人

三年前張榮發大房次子張國明、三子張國政因不滿哥哥張國華支持老臣柯麗卿續任集團控股公司長榮國際董事長，因而全面提出告訴，二派勢力水火不容。近日弟弟派成功拿下長榮國際董事會多數席次。

弟弟派逆襲成功，最大關鍵就是原先維持中立的二房，竟在最後一刻選邊站。攤開長榮國際股東結構，張國政、張國明派股權約41％，哥哥陣營則有超過46％，除張榮發未處理的遺產5％之外，二房李玉美手中的7.15％股權成了關鍵少數。

事實上，張國政和二房獨子張國煒心結頗深，長榮航空成立時，張國政就以企劃本部協理身分，替長榮談下眾多航權打下基礎，最高曾當到集團首席副總裁。除了和張國煒在航空領域有瑜亮情結，張國政也無法諒解父親晚年親近二房的作為，和張榮發屢爆衝突，連帶對「李阿姨」積怨甚深。

為何張國政會與二房合作？知情人士透露，背後推手就是出走長榮集團逾二十年的鄭深池，「他跟張國政、張國煒兩邊都說得上話，由鄭深池當橋梁來溝通最適合，去年底他就積極在兩邊穿梭協調。」

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根據了解，張國煒在農曆年後和友人談話中透露，他會維持一貫中立態度，並不打算站隊任何一方。後來情勢轉變，據悉是哥哥派對外放話：「不管小K（張國煒）支持誰，都不會改變結果。」他氣哥哥派氣焰囂張，才在最後一刻改變心意。

「小K很不滿柯麗卿，當初父親遺囑拜託柯麗卿照顧他，結果柯卻掉轉頭來對付他，而張國政、張國明也很不高興父親留下來的事業，被大哥張國華和柯女整碗端走。」親近友人透露：「簡單來說，雙方的結合，就是有共同討厭的人，聯合次要敵人，打擊主要敵人。」



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