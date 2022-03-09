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不斷更新／麥當勞、可口可樂宣布制裁俄國　逾200萬人逃離烏克蘭

▲▼俄軍入侵烏克蘭，聯合國估計將有1000萬人逃離家園。（圖／路透）

▲俄軍入侵烏克蘭，聯合國估計將有1000萬人逃離家園。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第14天，導致超過200萬人逃離烏克蘭。烏國總統澤倫斯基8日對英國下議院發表歷史性演說，呼籲西方各國加大對俄制裁，並在烏克蘭上空設立禁飛區。此外，美英宣布禁運俄國石油，歐盟則表示將在未來幾天討論減少對俄能源依賴；而美國食品業巨擘可口可樂、百事可樂、麥當勞及星巴克也宣布加入制裁行列。

▲▼麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥當勞也宣布加入制裁俄羅斯的行列。（圖／達志影像／美聯社）

【0715更新】

可口可樂、百事可樂、麥當勞及星巴克於當地時間8日宣布，將暫停在俄羅斯的業務，成為加入制裁行列的最新4大國際品牌。

另據《華盛頓郵報》報導，聯合國8日表示，俄羅斯入侵導致超過200萬人逃離烏克蘭，其中一半都是兒童。烏俄衝突爆發後，流離失所的人數相當於2015至2016年進入歐洲的敘利亞難民人數。

▲▼美國總統拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油、煤炭、天然氣。（圖／路透）

▲拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油、煤炭、天然氣。（圖／路透）

【0650更新】

美國和英國於8日同一時間宣布禁運俄羅斯石油，美國總統拜登在演說中表示，捍衛自由民主有其代價，俄羅斯挾能源做為威脅，正在加油站攻擊美國家庭。

【0611更新】

澤倫斯基在英國國會發表視訊演說，是下議院史上首次有外國領導人發表演說。他呼籲西方強國對俄羅斯加大制裁，讓侵略烏克蘭的代價繼續提高，也再次要求在烏克蘭上空設立禁飛區。

澤倫斯基表示，雖然烏克蘭擄獲大量俄軍戰俘，但並未虐待他們，「因為我們沒有失去人性」，而俄軍卻連住家、學校和醫院都攻擊，等於在進行「種族滅絕」。此外，俄軍還攻擊烏克蘭南部的歐洲最大核電廠，讓世界認識到，俄羅斯是在對所有人類發動大規模恐怖攻擊。

▲▼馬力波,Mariupol。（圖／路透）

▲烏克蘭城市馬立波慘遭俄軍砲擊。（圖／路透）

【0207更新】

俄國原本點名馬立波（Mariupol）等4座城市開通人道走廊，提供百姓撤離，烏克蘭稍後指控俄羅斯沒有遵守停火協議，砲擊人道走廊。烏克蘭國防部表示，俄軍「沒有讓兒童、婦女及長者離開這座城市。如此的行動跟種族滅絕沒有兩樣。」

【0135更新】

美國總統拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油及煤炭，儘管「捍衛自由要付出代價」，美國也會因此付出代價，但是立法單位都應團結起來，不分民主、共和兩黨採取一致行動。他指出，自從普丁在烏克蘭邊境展開軍事集結以來，天然氣價格不斷上漲，「普丁的戰爭已經……傷害美國家庭。」

 

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