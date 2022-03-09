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【英語多益通】侏羅紀「續集」來了！英文怎麼說？

▲凱文費吉表示在《復仇者聯盟4》之後，會繼續推出續集。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 凱文費吉表示在《復仇者聯盟4》之後，會繼續推出續集。（圖／達志影像／美聯社）

文／徐碧霞Valerie

翻開今年已經或即將上映的電影、影集名單，有不少令觀眾熟悉的經典作品被重拍、翻拍，或是另外製作延伸片，例如再度被重啟的《蝙蝠俠》、超賣座驚悚片續集《驚聲尖叫》、《德州電鋸殺人狂》，以及玩具總動員的外傳《巴斯光年》等。我們可以發現電影市場近年吹起濃濃的「懷舊風」，希望召喚死忠粉絲買票進場，緬懷青春回憶。究竟電影重拍、續集的英文該怎麼說呢？我們一起來看看。

電影外傳、三部曲怎麼說？

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The type of reboots we are getting differ widely. They include prequels, reboots, spin-offs, and new adaptations of previously filmed books. These are just some of the movies and TV shows we are getting new versions of this year.(Newsweek)
（重啟的形式可以非常不一樣，包括前傳、重啟、延伸片／外傳，和重新改編電影小說。這些都是我們今年會看到的新版的電影和電視節目。）

就如同電腦重新開機的概念，「重啟」一部電影或影集也用reboot (v)一詞。remake「重拍、重製」則是找來不同的卡司（cast），並在原版的劇情上做些微修改等。字首「re- 」的意思就是again「再次」，可以加在許多常用的動詞前如 redo「重做」、reconfirm「再次確認」等。

A：My computer froze.
（我的電腦當機了。）
B：Why don’t you reboot the system? It might work.
（你重新啟動系統吧，或許有用。）

敘述原劇情之前所發生的故事可以用prequel「前傳」，字首「pre-」有before（之前）的意思，因此可以猜測到是之前發生的故事。

It is reported that the producer planned to make a prequel to the popular supernatural film.
（根據報導指出，這位製片人計畫為這部賣座的超自然電影拍攝前傳。）

而講述主要劇情後來所發生的故事，就會用sequel「後傳」，字首「se-」的意思為following「後來、接下來」。

要形容電影「三部曲」則用trilogy，字首「tri」表示「三」的意思，常見單字還有triangle「三角形」、triple「三倍的」。經典電影三部曲有Matrix《駭客任務》、Godfather《教父》、Lord of the Rings《魔戒》。

J.R.R. Tolkien’s epic trilogy, The Lord of the Rings, was directed by Peter Jackson.
（Tolkien史詩般的魔戒三部曲電影系列是由Peter Jackson執導的。）

spin-off 解釋為電影「延伸片」或「外傳」，通常是從原先電影中分離出來的另一個故事，如Despicable Me《神偷奶爸》的外傳Minions《小小兵》、蝙蝠俠大反派Joker的同名外傳，這些都是spin-offs。

adapt (v)「改編」，許多電影都根據同名小說改編而來，名詞為 adaptation (n)；此外adapt還有「適應」的意思，在多益測驗中經常出現，注意不要跟adopt「採用」、adept「擅長的；熟練的」搞混。

It might take several years for immigrants to adapt to the new country.
（移民可能需要幾年時間才能適應新的國家。）

票房毒藥怎麼說？

好萊塢重拍經典電影對觀眾來說一點也不陌生，每隔一陣子就會有新瓶舊酒的片子出現，有些片子重拍數次，如大家熟悉的King Kong《金剛》、A Star is Born《巨星誕生》、Dracula《德古拉》等。但為何好萊塢喜歡重拍經典片呢？有些人認為原因在於好萊塢發現重拍經典似乎是票房保證，因為觀眾、粉絲不免會想再次走入時光隧道，回味美好記憶。

The complaint about there being no originality left in Hollywood isn't a new one, although it's obviously never been 100% true. There are indeed wholly original movies produced by Hollywood studios each year; they just aren't the ones that get the most attention and biggest budgets. (Screenrant)
（儘管對於好萊塢沒有原創性的抱怨也不是第一遭，但這也不是百分百正確。其實每年好萊塢也是有新穎原創的電影，只是這些電影並沒有得到最大的關注和最多的預算。）

original (adj)「原始的；有原創性的」，與這個單字相關的名詞還有origin (n)「起源」、originality (n)「原創性」，都是多益測驗高頻出現的單字。

The movie was widely praised for its originality.
（這部電影因其原創性備受稱讚。）

另一個與電影相關的單字是box-office (n)「票房」，因此要形容一部電影票房很好可以說box-office hit「賣座」，相反的就是box-office bomb (n)「票房毒藥」。

【多益模擬試題】

1. _________ the lack of originality, the movie was a surprise box office hit.
(A) Although
(B) However
(C) Even
(D) Despite

2. To remain competitive, companies should have the ability to _________ to the rapidly changing market environments.
(A) adopt
(B) adoptive
(C) adaptation
(D) adapt

解析：

1. 正解為(D)。句意「儘管缺乏創意，這部電影卻意外地非常賣座。」本題是文法和語意題，要選擇適合句意並符合文法的副詞連接詞，而空格後方要接名詞而非子句。因此後方要接子句的Although被排除，(B)、(C)語意也和句子不合。故(D)為正確答案。

2. 正解為(D)。句意「要保持競爭力，公司需要有能力來_______快速變動的市場環境。」本題是單字題，要選擇符合句意的單字，故(D)adapt「適應」為正確答案。

延伸閱讀》看電影學英文／暗黑驚悚的Joker為何口碑爆棚？6句經典台詞學實用句型

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