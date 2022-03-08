誠品信義店開團夜遊！「隱藏版樓層」空中花園將變身電影院

▲誠品信義店「隱藏樓層」曝光！7樓空中花園在3/18-19將舉辦「屋頂電影院」，精選4部懷舊電影播映。（圖／誠品提供）



記者林育綾／台北報導

誠品書店一年一度逾千位職人票選「誠品閱讀職人大賞」今（8）日公布得獎名單，10年來破天荒誕生「三冠王」，由洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》同時獲選「年度最期待作家」、「年度新人」和「書店職人最想賣」。另外3/12全台誠品展開生日慶，其中是24小時信義店將化身為「夢境博物館」，由跨界文化人李明璁在晚間11點開團帶領夜遊！

誠品信義店自3/12-13連續2天，舉辦近20場活動，12日晚間11點書店將化身夢境博物館，由跨界文化人李明璁帶領夜遊，像是「推理奇幻書區」特殊的「鏡中鏡」旋轉屏風，而柯南道爾、江戶川亂步等懸疑推理名家彷彿就像在書店一隅的讀者，讓人深陷迷宮般懸疑探索的氛圍。3/13午夜凌晨12點起，還有演員連俞涵、導演盧建彰、樂評人陳德政等名人語音導覽，掃描QR Code即可帶毒者細細探訪夜書店。

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另外今年「誠品閱讀職人大賞」三冠王得主洪愛珠，還有人氣作家林姓主婦，也將在3/12來一場「老派少女與新式主婦」的對談。3/11-3/13全台誠品書店更推出限時3天，黑、金卡會員憑券獨享5本77折購書優惠。

▲「誠品閱讀職人大賞」10年來破天荒誕生「三冠王」，由洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》同時獲選「年度最期待作家」、「年度新人」和「書店職人最想賣」。（圖／陳宥中攝影／Openbook提供）

業者也透露書店「暗藏的秘密」，像是藝術書區內設置「PANTONE專區」，展示法國巴黎Image Republic畫報，以及紐約現代藝術美術館MoMA以藝術家奈良美智、草間彌生作品所延伸的設計品，站在這裡即以藝術旅人之姿開啟一場國際藝術漫遊。

還有平常不對外開放的「隱藏版樓層」，7樓空中花園3/18、3/19將變身電影院，放映片單包括史上票房最高的美國浪漫喜劇《我的希臘婚禮》、暮光之城男主角Robert Pattinson演出的犯罪驚悚片《失速夜狂奔》等多部名作。

另外，森大青鳥書店x VERSE將舉行首場「深夜讀書會」，邀請《VERSE》創辦人張鐵志與甫出版散文新書的作詞人鍾永豐，進行一場關於台灣文化、音樂、社會與西方搖滾的深度對談，從個人生命史出發，分享自己喜歡的搖滾樂在現場播放，也會分析音樂與社會的關係，自3/9晚間7點直到3/10深夜，活動需購票入場，數量有限，售完為止。