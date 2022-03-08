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雲門劇場草地派對！全新舞作《霞》4月推出　2022年節目一次看

▲▼雲門草地派對（圖／周嘉慧攝影／雲門提供）

▲受到許多親子族歡迎，雲門劇場將陸續舉辦「雲門草地派對日」。（圖／周嘉慧攝影／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集藝術總監鄭宗龍4月將推出全新舞作《霞》，今年更規劃國內外演出行程107場次，期望能如期達成，下半年也將重啟台灣觀眾期盼的大型戶外公演。另外雲門推動「來雲門」系列，跨領域規劃全日型的迷你藝術節「來雲門嘻哈」與「來雲門搖滾」，還有受到歡迎的「雲門草地派對日」集結市集、餐車、展演也將陸續舉行！

鄭宗龍今（8）日分享雲門下半年規劃，因2年的疫情影響，舞團國內戶外演出及國際巡演都停擺，今年下半年將重啟許多台灣觀眾期盼的大型戶外公演；另外也將帶著作品《十三聲》遠征美國，包括芝加哥、華盛頓特區（甘迺迪中心）、休斯頓、史丹佛、柏克萊⋯等國際巡演。

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▲▼雲門舞集《十三聲》將在2021下半年前往海外演出。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

▲雲門舞集《十三聲》將在2022下半年前往海外演出。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

而全新舞作《霞》將在4月於國家戲劇院首演，由於去年國內疫情嚴峻，意外獲得珍貴的時間打磨，鄭宗龍提到，因為有時間可與舞者一對一的慢慢工作，過程深刻，創作期相當痛苦，「然而《霞》就像是看到人的內心世界積累很多情緒，希望將那些情緒折射出來，就像一道光照亮它。」

團員除了花了很多時間透過線上排練，也進行像是繪畫等新的嘗試，鄭宗龍說，自從雲門兩團合併，也希望團員能更靠近彼此，這部舞作完全是由舞者出發，在日本爵士音樂家清水靖晃以薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》中，發展出兩組舞者兩套節目，結合每一位舞者個人特質與故事發展舞作。

▲▼鄭宗龍全新舞作《霞》（圖／李佳曄攝影）

▲鄭宗龍全新舞作《霞》。（圖／李佳曄攝影）

《霞》更邀請到美國四座葛萊美獎得主的馬塞洛．阿內茲擔任音場設計，量身打造立體聲音環境。馬塞洛從紐約遠距溝通設計概念，更於農曆春節期間請舞者錄下屬於自己的環境音，他收到的音檔有「房間的寧靜聲」、「麻將聲」、「庭院聲」等，期待能創造屬於表演者獨特的音場。

除此之外，雲門去年規劃16場的《來雲門跳舞》，由雲門舞者示範舞蹈演變及雲門精選舞作片段，擄獲許多觀眾的心；今年進而開發「來雲門」系列，首先跨領域推出《來雲門嘻哈》與《來雲門搖滾》，預計以全日型的迷你藝術節呈現。

《來雲門嘻哈》攜手街舞知名師資BOOGNATION與Maniac，進行為期兩個週末的當代舞及街舞交流及舞蹈營隊。《來雲門搖滾》結合獨立音樂與表演藝術，將在10月初透過搖滾樂貫徹「生活就是要好玩」的態度，催生劇場人與音樂人的跨界派對。

▲▼雲門草地派對（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

▲▼「雲門草地派對日」集結了市集、餐車、展演。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

▲▼雲門草地派對（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

另外「雲門草地派對日」去年推出後也深受歡迎，將陸續在3月、6月、10月舉辦，集結了市集、餐車、展演、野餐等多元素，期望讓更多人能親近雲門劇場。

雲門劇場節目經理陳汗青說，雲門的建築外觀看起來文青、優雅，但內在其實有著古怪的個性，希望未來能透過不同形式的展演規劃，讓觀眾看到更多有趣的面向，未來每個人有不同契機踏進雲門劇場，除了來看演出，也可以成為「生活的場域」。

▼2022雲門劇場節目規劃。（圖／雲門提供）

▲▼雲門規劃。（圖／雲門提供）

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