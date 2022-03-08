蘋果發表會明凌晨登場！四大新品爆料一次看

▲蘋果發表會將於台灣時間3月9日舉辦。（圖／取自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將於台灣時間3月9日凌晨2時舉辦2022年第一場發表會。在發表會之前，已經有許多訊息洩露蘋果此次要發布的新品，包含超高CP值5G iPhone、平價iPad Air等四項受關注新品，此次也搶先介紹四項新品。而若想觀看發表會直播的消費者，也可以上蘋果官網觀看直播。

iPhone SE

首先就是平價的iPhone SE，此款售價預計會落在399美元，約台幣11000元左右，此次將發布iPhone SE系列的第三代產品，其外觀將與2020款iPhone SE‌相似，預計不會對外觀設計進行更改。而目前這一代的iPhone SE是以iPhone 8為基礎，具有比較明顯的頂部和底部邊框、Touch ID按鍵和4.7吋LCD顯示螢幕。

▲iPhone SE預計於春季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

iPhone SE‌將是蘋果唯一一款配備指紋識別而不是Face ID的iPhone‌，也將是2022年發布的唯一具有採用LCD顯示螢幕的iPhone‌。預期這款手機將支持無線充電，但應不支援MagSafe，電池續航上也可能沒有顯著變化。

iPad Air‌

與iPhone SE‌ 一樣，預計不會有任何外觀變化。下一代iPad Air‌將依舊看起來像當前款的iPad Air‌，不過可能會看到新配色。現行的iPad Air有深空灰色、銀色、玫瑰金、綠色和藍色，此次售價約為599美元，折合台幣約17000元左右。

iPad Air預計將搭載新的A15晶片，蘋果在iPad mini‌‌中對A15晶片進行了一點降頻，它的運行頻率為2.9GHz，而不是跟iPhone‌ 13一致的3.2GHz，目前尚不清楚iPad Air‌‌是否也會這麼做。此外，也有外媒發現，最新的iPad Air似乎悄悄出現在Apple TV的原創影集中。

▲靈異女僕中疑似出現iPad Air 5。（圖／IT之家）

Mac mini

蘋果在2020年發布了具有M1晶片的Mac mini，當時定位入門級產品，預計此次發表會將Mac mini‌進行更新，並且走向高階。傳言稱，將配備蘋果的M1 Pro和M1 Max晶片，向目前MacBook Pro看齊。

M1 Pro‌和M1 Max‌晶片採用8或10核CPU、14或16核GPU，M1 Max‌‌配備最高32核GPU。還有一個較低階的24核選配。這些規格的配置可能會出現在Mac mini上。

13吋MacBook Pro

有傳言稱，蘋果將在春季發布會上推出13吋MacBook Pro的更新版本，但尚不清楚這是否準確，可能會使用M2晶片。定位為入門款機型，新的13吋MacBook Pro也應該不具有mini-LED顯示螢幕，更不會支援120Hz ProMotion刷新率。