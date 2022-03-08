台南永康6天停電5次淪「最悲情城市」　蘇貞昌致歉：確實不該發生

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

全台大停電引發民怨，民進黨立委林宜瑾8日指出，台南永康在過去6天停電5次，是全台灣最悲情的城市。對此，行政院長蘇貞昌表示，他要跟鄉親說聲對不起，「確實不應該發生」，縱使政府做了很多努力，沒想到在第一線一個操作失誤，造成這麼大困難，「真的不應該」。

蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。林宜瑾質詢時指出，台南永康是這次全台灣最悲情的城市，在6天之內停電5次，早在3月2日半夜11點就停電影響6576戶，接著在3月3日發生全台大停電，「不只早上停電，下午4點又停到晚上」。

林宜瑾再指，接著3月5日晚上6點，又因為變電箱的問題，造成700多戶停電，3月7日晚上6點多又停電，雖然只有停1、2分鐘，但是還是影響7000多戶，「所以6天停5次電，真的是最悲情的城市」。

林宜瑾說，這是停電是很嚴重的事情，絕對是供電系統的穩定度問題，不過她的服務處還有接到電話，有民眾反應今天下午工廠又要停電，台電通知要從下午1點停到下午5、6點，大約4個小時，儘管台電有事先通知，但是現在民怨沸騰，民眾需要合理的解釋。

蘇貞昌回應，「先跟委員說聲抱歉，讓委員這麼困擾，也要拜託委員跟鄉親說聲對不起，確實不應該發生」，儘管政府做出很多努力，沒想到第一線一個操作失誤，「造成這麼大的困難，真的不應該」，所以他已經讓台電董事長、總經理辭職，並且追究相關人員的責任。

蘇貞昌強調，未來不要再發生比較重要，所以政府這幾年很努力，儘管電源準備足夠，但是電網還需要再加強，他有拜託經濟部長王美花在6個月內，處理好相關的內部控制及操作等問題。

王美花則表示，從這次第一線的操作錯誤，未來怎麼加強專業訓練，確實是第一要務，但是電網包括廠內的保護機制，以及廠外廠網的保護機制，確實很專業，經濟部會在短期之內檢視，並且邀請國內外專家討論。

王美花說明，分散式的電源確實是現在非常重要的政策，台電正在做新的電網建設，需要委員多幫忙協調，因為以往在電網建設時，都會碰到民眾的抗爭，「但是對國家來講，集中式跟分散式的電源，應該同時併用，可以分散風險」。

王美花也說，有關永康停電的狀況，她已經請同仁了解，原因、地點都不太一樣，有的只是1、2分鐘的問題，「因為台電相關各地的點，有高達10幾萬的機具，也確實要查核」，經濟部已經有去查核比較異常的情形，「或許今天下午也是要查核」。