特斯拉「自動駕駛」撞工程車！25歲男工人放三角錐　遭BMW撞飛亡

▲特斯拉開啟自動駕駛先撞上工程車，BMW再追撞俞姓施工人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

國道3號北上63公里處、靠近桃園市大溪交流道路段7日晚間9時48分發生死亡車禍。46歲江姓男子開著白色特斯拉撞上工程車，而後方駕駛BMW的40歲江姓男子追尾並撞上25歲的俞姓施工人員，導致俞男當場沒有生命跡象，送醫不治，詳細事故原因仍待釐清。

警方表示，46歲江男駕駛特斯拉時開啟自動駕駛，先撞上63公里處內側的工程車，導致特斯拉車頭毀損，因撞擊力道而甩到中間車道。此時，25歲的俞姓施工人員見狀立刻拿著三角錐擺放、警示後方來車，但40歲江姓男子駕駛的BMW卻直接撞上俞男，導致俞男被撞飛後當場沒有呼吸心跳，送往國軍桃園總醫院。

▲▼俞姓施工人員擺放三角錐時，被BMW撞飛慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）



警方獲報後出動消防人員9名、消防車1輛、救護車2輛到場。其中特斯拉駕駛左手受傷、BMW駕駛頭部不適，兩人紛紛送醫，酒測值均為0。俞男送醫後不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。

警方呼籲，駕駛人行車應依速限行駛，隨時注意車前動態，有關輔助駕駛系統是輔助作用，勿開啓自動駕駛，雙手離開方向盤作他事，仍應注意前方路況，手握方向盤，才能緊急應變，避免發生交通事故。如有違反規定，影響往來行車安全，將依公共危險移送法辦。

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