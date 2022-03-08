　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特斯拉「自動駕駛」撞工程車！25歲男工人放三角錐　遭BMW撞飛亡

▲▼特斯拉「自動駕駛」撞工程車　25歲男工人放三角錐…遭BMW撞飛亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲特斯拉開啟自動駕駛先撞上工程車，BMW再追撞俞姓施工人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

國道3號北上63公里處、靠近桃園市大溪交流道路段7日晚間9時48分發生死亡車禍。46歲江姓男子開著白色特斯拉撞上工程車，而後方駕駛BMW的40歲江姓男子追尾並撞上25歲的俞姓施工人員，導致俞男當場沒有生命跡象，送醫不治，詳細事故原因仍待釐清。

警方表示，46歲江男駕駛特斯拉時開啟自動駕駛，先撞上63公里處內側的工程車，導致特斯拉車頭毀損，因撞擊力道而甩到中間車道。此時，25歲的俞姓施工人員見狀立刻拿著三角錐擺放、警示後方來車，但40歲江姓男子駕駛的BMW卻直接撞上俞男，導致俞男被撞飛後當場沒有呼吸心跳，送往國軍桃園總醫院。

▲▼特斯拉「自動駕駛」撞工程車　25歲男工人放三角錐…遭BMW撞飛亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼俞姓施工人員擺放三角錐時，被BMW撞飛慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼特斯拉「自動駕駛」撞工程車　25歲男工人放三角錐…遭BMW撞飛亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方獲報後出動消防人員9名、消防車1輛、救護車2輛到場。其中特斯拉駕駛左手受傷、BMW駕駛頭部不適，兩人紛紛送醫，酒測值均為0。俞男送醫後不治，詳細肇事原因仍待警方釐清。

警方呼籲，駕駛人行車應依速限行駛，隨時注意車前動態，有關輔助駕駛系統是輔助作用，勿開啓自動駕駛，雙手離開方向盤作他事，仍應注意前方路況，手握方向盤，才能緊急應變，避免發生交通事故。如有違反規定，影響往來行車安全，將依公共危險移送法辦。

▲▼特斯拉「自動駕駛」撞工程車　25歲男工人放三角錐…遭BMW撞飛亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼特斯拉「自動駕駛」撞工程車　25歲男工人放三角錐…遭BMW撞飛亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼特斯拉「自動駕駛」撞工程車　25歲男工人放三角錐…遭BMW撞飛亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼特斯拉「自動駕駛」撞工程車　25歲男工人放三角錐…遭BMW撞飛亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
冷氣團最強時刻開始！　15縣市「10°C↓低溫特報」
快訊／美股早盤「大跌300點」　能源價格飛漲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉「自動駕駛」撞工程車！25歲男工人放三角錐　遭BMW撞飛亡

快訊／特斯拉國3撞國道工程車！25歲男工人無生命跡象送醫

台中大火6死6傷　犯罪被害人保護協會啟動即時關懷機制

快訊／BMW國3撞施工車！特斯拉追尾「車頭全毀」　1工人受傷

快訊／嚇死人！新北市台7乙落大石　20歲騎士遭砸斷腿

好友相約宮廟烤肉飲酒　2女口角竟引流血衝突…2男遭刀刺傷

貴婦奈奈夫醫美診所害死人！她除毛減脂缺氧沒人理　3人判賠834萬

快訊／新北環堤大道嚴重車禍　他過馬路被20歲騎士撞飛命危

快訊／高雄艷陽天卻狂颳怪風　衰騎士突遭倒塌路樹砸中送醫

獨／養雞哥中獎爽開海神回家！他酸「套路」　老闆怒告：你慘了

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

認了！40歲租客不爽被趕縱火　想嚇房東卻燒太大「還幫忙救」

特斯拉「自動駕駛」撞工程車！25歲男工人放三角錐　遭BMW撞飛亡

快訊／特斯拉國3撞國道工程車！25歲男工人無生命跡象送醫

台中大火6死6傷　犯罪被害人保護協會啟動即時關懷機制

快訊／BMW國3撞施工車！特斯拉追尾「車頭全毀」　1工人受傷

快訊／嚇死人！新北市台7乙落大石　20歲騎士遭砸斷腿

好友相約宮廟烤肉飲酒　2女口角竟引流血衝突…2男遭刀刺傷

貴婦奈奈夫醫美診所害死人！她除毛減脂缺氧沒人理　3人判賠834萬

快訊／新北環堤大道嚴重車禍　他過馬路被20歲騎士撞飛命危

快訊／高雄艷陽天卻狂颳怪風　衰騎士突遭倒塌路樹砸中送醫

獨／養雞哥中獎爽開海神回家！他酸「套路」　老闆怒告：你慘了

烏克蘭佳娜感謝蔡英文捐出薪水　全世界的加油證明「我們是對的」

雪隧「前車鬼遮眼」事件頻傳！他出隧道秒傻眼　網嘆：國道超多

快訊／俄烏第3輪結束　雙方對停戰「無法取得重大進展」

烏克蘭等前蘇聯3共和國申請入會　歐盟今天開始審核！

俄軍搭電梯搶佔頂樓　1個管理員「生擒5敵軍」囧臉全曝光

鋁、銅價格創下紀錄新高　黃金突破每盎司2000美元

特斯拉「自動駕駛」撞工程車！25歲男工人放三角錐　遭BMW撞飛亡

台南6天停5次電！在地人憂「電器壽命縮短」崩潰：停電變日常

女買「黃色版燒仙草」超驚喜！網一看秒陷回憶：童年必吃

美國重申「不設烏克蘭禁航區」　布林肯：避免衝突擴大

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

快訊／特斯拉國3撞國道工程車！25歲男工人無生命跡象送醫

剛走出診所！洗腎女突昏倒　丈夫閃不過當場輾死她

阿姨清晨上廁所太大聲　外甥被吵醒怒砍10多刀

惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

謝忻私密照外流　拍攝團隊成員被通知到案

快訊／特斯拉國3撞施工車！BMW追尾「車頭全毀」

養羊男縱火奪6命　闖禍幫救火還被當受災戶安置

邱瓈寬繼承遺產案外案　曾志偉跨海提告結果曝

大火跳樓逃生！他重摔車頂獲救　21歲女苦主出面

環東超貴車禍！3車總價可買北市房　原因曝光

快訊／台中惡火6死！縱火男租客「上銬畫面」曝

新北台7乙落石　20歲騎士遭砸斷腿

女房東4700萬買大樓仍撿回收　醫揭囤物症5原因

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

莉婭宣布正式分開！謝和弦1小時前才發文：如果我離婚…

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

快訊／莉婭宣布離婚謝和弦！

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

謝和弦、莉婭離婚　祈錦鈅無奈發聲

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

俄烏第3輪談判登場　克宮列出「停戰4條件」

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

OL一站「屁股濕整圈」驚呆！醫一驗：嚴重感染了

更多

最夯影音

更多
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面