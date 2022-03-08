三軍10女飛官戰備畫面一次看！　軍聞社拍MV還自創音樂混音

記者陶本和／台北報導

適逢「三八婦女節」，軍聞社推出《像天空一樣》的MV，呈現三軍飛官「捍衛領空」的精神，並向所有崗位上的女性軍官致敬。本次影片聚焦女性飛官外，歌曲還是由軍聞社新聞官詞曲創作、音樂整合與混音。

本次軍聞社分別前往拍攝駕駛UH-60M的黃婉琳少校、AH-1W的陳品棻少校、CH-47的陳彥蓁上尉、F-16的蔣惠宇上尉、幻象戰機的蔣青樺上尉、F5的高慈妤少校、AT-3教練機的謝蕓梃少校、IDF的郭文靜上尉、EC-225的吳芳瑜上尉，以及S-70C的許秀青上尉等10人。

在影片的呈現上，聚焦三軍飛官在工作崗位上的身影，面對戰備工作的艱辛與風險。負責統籌MV的軍聞社新聞官陳軍均少校表示，在他的過去採訪經驗中，較少捕捉女飛官身影，而在實際接觸執行拍攝任務時，看見她們身體力行，承擔著「捍衛領空」的責任與使命，從中深刻感受到無論男女、無論在天空、地上或是海上，那份想保護國家的信念，絕對不會有多與少的差別。

陳軍均說，製作這部影片除彰顯飛官們的勤訓精練外，也希望透過影片讓更多在崗位上付出的官兵，能夠想起「第一次」為這身軍裝努力的信念，進而有更多力量。

此外，特別的是，《像天空一樣》歌曲是由軍聞社新聞官呂尚俞上尉，與曾經獲得文藝金像獎「勵志歌曲」的太陽（藝名）、巫孟儒共同創作。

太陽說，因為非軍職的因素，在他一開始撰寫歌詞時，參考許多關於國軍飛官的相關影片與報導，體會了解飛官們的故事後，能夠讓歌詞更貼切地詮釋他們的精神與意義。

負責詞曲創作、音樂整合與混音的呂上尉強調，與外界合作，是為了讓更多的民眾能夠可以看見國軍，畢竟不同領域有著各自的生活樣貌，透由這樣的合作方式，也讓大眾認識國軍，進而支持國軍。

▼軍聞社在三八婦女節釋出最新MV，呈現三軍女飛官戰備英姿。（圖／軍聞社提供）

