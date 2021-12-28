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轟-6加入侵擾行列　國防院：共軍想展示可攻台東岸基地

▲▼共軍「殲16」戰機。（圖／中華民國國防部）

▲共軍「殲16」戰機。（圖／國防部）

軍聞社／記者陳勝勳臺北27日電

中共軍機在十月份大規模侵擾我國防空識別區ADIZ，引起世界高度關注。國防安全研究院學者蘇紫雲、杜貞儀、舒孝煌近日接受國際媒體紐約時報、美聯社、華爾街日報、南華早報、新聞周刊採訪，並分析中共軍事動作的手法與意涵。

國防院學者指出，中共軍機正在訓練並刻意展現夜間駕駛的能力，顯示解放軍有企圖嘗試夜間突襲手段威脅台灣。他們表示，這波侵擾中還出現能攜帶長程飛彈的轟六轟炸機，代表北京意圖展示它能發動大規模、遠距離作戰，足以攻擊臺灣防護較好的東岸基地。

國防院學者評估，解放軍也藉此演練多單位協同與聯合作戰機制，這類共軍訓練有可能持續增加，範圍甚至外延擴大至巴士海峽。

國防院學者表示，臺灣警覺備戰但不必過度擔心，因為跨海登陸是非常複雜的軍事行動，中共有能力發動戰爭，「至於能不能打贏是另一件事」。

▼共軍轟-6機。（圖／國防部提供）

▲▼共軍轟-6機。（圖／國防部提供）

國防院進一步表示，國際智庫布魯金斯學會也有與該院交流的足跡，日籍學者加藤洋一正在國防院長期駐研，他受邀發表專文探討臺、日、美如何合作抵抗中共入侵。文章中一一檢視目前三方的確有許多限制與困難，但觀察局勢演變也出現很多機會與能量，因此建議由美國扮演核心串連起臺灣、日本三邊的防衛合作。

國防院強調，從各國媒體報導與專文研討可以看得出來，臺灣安全是區域穩定的關鍵，亦是全球和平發展的重要部分，該院將持續關注臺灣國防、與國際朋友圈交流，貢獻智慧力保衛臺灣、為自由民主世界守住防線。

▼空軍嘉義基地F-16V作戰隊成軍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼空軍嘉義基地F-16V作戰隊成軍，F-16V戰機機身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

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