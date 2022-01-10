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手拿竹子騎車追練體能　爸爸教練重武德嚴訓羅嘉翎

軍聞社／記者周力行新北電

坐落新北三芝的一家跆拳道館，在東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌戰這天，擠進一眾媒體，當中華隊羅嘉翎踢下銅牌那一刻，羅爸爸振臂高呼，難掩欣喜地接受媒體的採訪。他是跆拳道教練羅文祥，黑帶七段，啟蒙於海軍陸戰隊莒拳班（現為莒拳隊），從軍中退伍後繼續執教，孕育眾多跆拳國手，「堅持到最後一腳」是他與跆拳結緣大半輩子的領悟與信念，也傳承給每一位他教導過的學生。

民國74年入伍時，抽中陸戰隊的羅文祥進入屏東龍泉營區接受新訓，「進入軍中之後，覺得這個環境對我來講，感覺上是蠻適合的」，羅文祥說，領導士官班招募時，他就毅然決然簽下去了。「我入伍的時候，其實還沒有學過跆拳道」，羅文祥回憶，當時莒拳班教練侯緯星恰巧去領士班拜訪，看到人高馬大的羅文祥，認為他有練跆拳道的資質，因此羅文祥在受訓期間，便跟著莒拳班訓練。

羅文祥說，當年也恰逢國防部成立國軍跆拳隊，負責人就是啟蒙教練侯緯星，該隊網羅了軍中已有跆拳道成績的選手參與訓練，只有他是從零開始的跆拳「菜鳥」。在國軍跆拳隊勤訓苦練一年多，羅文祥「飛速」升到黑帶，拿到全國比賽成績，軍旅的最後兩年更成為世界錦標賽(民國78年)、亞洲盃錦標賽（民國79年）國手。

提起侯教練的執教風格，羅文祥說，當時侯教練有「魔鬼教練」的稱號，要求他們平時就應表現出「盡全力」的訓練態度；而莒拳隊強調「不怕苦、不怕難、不怕傷」精神，即是訓練不怕苦，技術不怕難，對打不怕傷，嚴格程度可見一斑。

民國79年退伍後的羅文祥加入警光隊，繼續從事跆拳運動，並擔任教官訓練後期隊員，直到民國86年從警政署離職後，才回到故鄉新北三芝開設跆拳道館。女兒羅嘉翎從幼稚園起就在道館玩耍長大，對跆拳道是耳濡目染，自小學二、三年級起，正式接受羅文祥的訓練；小學六年級時，即獲得全國少年組冠軍，奠定羅嘉翎成為跆拳選手的意念。

▼東奧跆拳道銅牌羅嘉翎。（圖／路透）

▲▼東奧跆拳道銅牌羅嘉翎。（圖／路透）

談起對女兒的訓鍊，羅文祥說，「當一個教練，也許就是雙面人，站在道館我就是嚴格的教練，下了課回到家，我才是慈祥的爸爸」。羅文祥嚴禁羅嘉翎在道館內喊他爸爸；就讀國中時，羅文祥還曾騎機車、手拿竹子追著羅嘉翎練體能，這些都讓羅嘉翎印象深刻。

在道館中，羅文祥一向公私分明、一視同仁，而除了傳授跆拳技術外，他更加重視精神教育。羅文祥認為，練武的人若沒有好的品德，那麼這些人反而可能對社會造成危害；道館內「崇禮」、「尚義」、「服從」、「忍耐」斗大的精神標語，是當年莒拳班侯教練諄諄教誨的，現在他當教練，也希望教育出的學生，除了武術，更要有「武德」。

羅文祥因從軍與跆拳道結一生的緣份；現在，許多他的學生後來也從軍，像種子般飛散在國軍各角落，更有持續在軍中從事跆拳運動的官兵。陸軍21砲指部羅明均下士現在就是該部「金鷹」跆拳社社長。羅明均曾自國手的高峰因傷跌入谷底，從傷痛中走出來的羅明均選擇從軍，並延續跆拳道運動，去（110）年更獲得全運會跆拳道銅牌。羅文祥的教誨影響了他眾多學生，莒拳精神得以再延續傳承。

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