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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

出動雲豹甲車掩護　四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥

軍聞社／記者謝宏檜高雄6日電

為使國人了解國軍官兵春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況，陸軍步兵訓練指揮部6日配合國防部，於春節前夕辦理「國軍111年春節加強戰備媒體邀訪活動」，由陸軍裝甲586旅、機步333旅進訓部隊實施「機步排專精訓練」，以及「運動科學簡介」與「體幹班訓練」等課目，邀請國內、外新聞媒體蒞訪，呈現國軍建軍備戰成效。

機步排專精訓練，區分編制武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護等基礎訓練，以及四天三夜城鎮攻防對抗戰鬥綜合訓練。上午的演練過程，由陸軍裝甲586旅擔任藍軍（守備軍），向擔任紅軍（攻擊軍）的機步333旅發起攻擊，紅軍部隊在雲豹甲車掩護下，企圖佔領目標城鎮，藉由擔任裁判組的步訓部戰術教官的指導與訓練，讓官兵嫻熟城鎮作戰能力。

▲▼陸軍春節加強戰備操演　實戰化訓練強化部隊戰力。（圖／軍聞社）

陸軍司令部表示，自民國108年11月起迄今，已執行18梯次共36個機步排（每梯次兩個機步排），為建立仿真實戰場景，訓練全程採用實兵模擬接戰系統，透過戰裁傷損及各階段戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧及檢討，大幅提升戰鬥、實彈射擊及城鎮作戰能力，以達科學化練兵及實戰化訓練的要求。

陸軍司令部指出，為強化國軍體能訓練，提升訓練效能及防範危安，步訓部原體育組自民國110年1月1日調整編成「運動科學推廣中心」，師法國內運動科學專業理論、引進科學儀器，藉體幹班課程修訂，增加運動科學課程，及開辦「運動科學師資班」，採系統性、計畫性及個別性科學化訓練模式，並配合科技儀器，藉以提升官兵訓練成效、降低訓練危安，以達「科技練兵、符合戰需」之目標。

「軍以戰為主、戰以勝為先」，陸軍司令部強調，步兵為防衛作戰關鍵戰力之一，期藉此次邀訪活動，將平日勤訓精練的實況與訓練成果，具體呈現國人，展現國軍捍衛國家安全的決心，並秉持「臨陣當先、跟我來」優良傳統，以具體行動守護美麗家園。

▲▼陸軍春節加強戰備操演　實戰化訓練強化部隊戰力。（圖／軍聞社）

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