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CNN揭普丁終極目標「建立俄羅斯世界」　講錯一句話關15年

▲▼普丁認為問題關鍵在於，應正視俄羅斯提出的，禁止烏克蘭等新成員加入北約的要求。（圖／路透社）

▲美國CNN報導，俄羅斯總統普丁想建立「俄羅斯世界」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯對烏克蘭入侵行動進入第13天，越來越多無辜平民傷亡。美國有線電視新聞網（CNN）就指出，俄國總統普丁的願景是透過言論審查、資訊封鎖、大規模逮捕與控制鄰國，將所有俄語區重新集結，建立一個他心目中的「俄羅斯世界」。如今，詆毀俄羅斯軍隊者最高將被處15年刑期，被捕示威者超過1.3萬人。

根據CNN報導，俄軍在烏克蘭遭遇了普丁預料之外的激烈抵抗，美國方面擔心，普丁的支持者掌握一份「暗殺名單」，一旦烏克蘭淪陷，他們就會殺害或拘留這些烏克蘭人。同時，普丁政權也加強了對媒體的控制，限縮人民的資訊來源。

言論審查
俄羅斯通過一項打擊「假新聞」的新法律，詆毀俄國軍方者將被處以巨額罰款或最高15年的有期徒刑，包含將俄羅斯在烏克蘭特別軍事行動描述為「攻擊、入侵或宣戰」等都將受到嚴懲。國際媒體組織對駐莫斯科的記者安全感到擔憂。

▲▼烏克蘭首都基輔西郊伊爾平市（Irpin）遭俄軍空襲，造成數人死傷，2具遺體在路上被用床單暫時覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭首都基輔西郊伊爾平市（Irpin）遭俄軍空襲，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

資訊封鎖
俄羅斯已經封鎖各家西方新聞網站和Facebook平台，限縮民眾資訊來源。

大規模逮捕
獨立監督組織OVD-Info稱，俄羅斯自24日首次入侵烏克蘭以來，已有超過147個城市的1.3萬名俄國人在反戰示威中被逮捕，還有至少30 起抗議者被警察毆打的事件。

獨裁者作為
CNN認為，這種控制生活與資訊的政府是獨裁者的特徵，普丁的統治時間僅次於前蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin），普丁一直試圖重現史達林的形象。

▲▼2018年3月，普丁抵達俄國第4大城凱薩琳堡（Yekaterinburg），身邊圍繞著幕僚與保鑣。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁2018年3月前往俄國第4大城凱薩琳堡（Yekaterinburg）身邊圍繞著幕僚與保鑣。（圖／達志影像／美聯社）

威權的俄羅斯
美國前國家情報委員會副主席桑納（Beth Sanner）向CNN表示，俄羅斯威權已經持續很長一段時間，而且越來越糟，有報導稱部分俄國人正在逃離俄羅斯，「在這個社會裡，普丁想做什麼就做，毫無約束。」她擔心有能力、聰明的人才與那些可能挑戰普丁的人會離開，剩下那些相信官媒的人。

俄羅斯世界
專責俄羅斯與歐洲事務的前白宮國安會官員希爾（Fiona Hill）將俄羅斯現今致力於擴張的作為與二戰前的德國相提並論，「普丁的目標與其說是掌控，不如說是建立一個俄羅斯帝國」。她表示，「看看在希特勒統治下的德國在那個時期的作為，普丁也在做同樣的事。」

希爾說，普丁從2008年以來持續緩慢地獲取土地，將鄰國置於他的控制之下，人們開始擔心他可能會對其他國家採取行動，尤其是摩爾多瓦。希爾認為，普丁相信所謂的「俄羅斯世界」（Russkiy Mir），意味著他想將過去沙皇統治之下不同的俄語使用地區重新聚集在一起。

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