虎斑家貓陽台中彈鼻骨碎裂　待業建築師「無聊開槍」下場曝

▲吳礎均持瓦斯鎮暴槍隨機射擊別人養的家貓，導致鼻骨碎裂。（資料照／翻攝網路）

記者黃哲民／台北報導

北市一名自稱待業建築師的男子吳礎均，去年拿隨身攜帶的瓦斯鎮暴槍，射擊一隻民宅陽台上的虎斑貓取樂，貓咪鼻梁中彈碎裂，痛得逃回家哀鳴，飼主憤怒報案逮人，吳男到案雖因所用槍被彈鑑定對人體無殺傷力，逃過槍砲重罪，一審仍被台北地院依《動物保護法》判刑3月、併科罰金30萬元，吳男與檢方均上訴，今都被台北地院二審駁回，全案定讞。

判決指出，吳礎均去年（2021年）4月24日傍晚6點多，閒來無事騎機車四處晃，經過北市文山區溪口街時，看到一處民宅陽台有一隻虎斑貓，吳男竟拿出隨身攜帶的瓦斯鎮暴槍，瞄準貓咪開了2槍就走。

貓咪鼻梁中彈，鼻骨碎裂、鮮血淋漓，痛得逃進屋內唉唉叫，劉姓飼主趕緊把愛貓送醫急救，確認遭鋁彈擊中，右側鼻甲骨盡毀，傷及嗅覺功能，無法復原，劉男憤怒報警，循線查獲吳男。

▲吳礎均被查獲到案時，自稱待業中的建築師。（資料照／記者張君豪翻攝）

警方在吳男住處查扣作案用的鎮暴槍，以及高壓氣體鋼瓶60瓶、鋁彈50顆和鎮暴彈237顆，吳男自稱待業中的建築師，承認開槍打傷本案虎斑貓，聲稱平時喜歡玩生存遊戲，所以擁有被查扣的槍彈。

檢警將槍彈送鑑定，確認對人體沒有殺傷力，未涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》，僅起訴吳男涉犯《動保法》故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌。

吳男出庭向劉男道歉，願意賠償10萬元求和解，劉男不捨愛貓傷後持續流鼻涕、流膿，不但求償102萬餘元，更要求吳男允諾從事動物公益，雙方談不攏金額落差，協商破局。

法官認為沒有任何人可以在欠缺理性的理由下，帶給動物任何痛苦、災難或傷害，吳男僅因無聊、洩憤等個人因素，就隨意朝家貓開槍，不但輕蔑動物生命，更嚴重影響保護動物的社會風氣，一審判吳男3月徒刑、得易科罰金9萬元，同時併科罰金30萬元。檢方上訴要求加重改判，吳男上訴認為判太重，今都被二審駁回，全案定讞。