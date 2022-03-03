台大明星公鵝魂斷醉月湖　惡劣兇手「突然很想吃鵝肉」下場曝

▲台大醉月湖明星公鵝遭獵殺，師生氣得串連緝凶！（資料照／翻攝臉書NTU台大學生交流板）

記者黃哲民／台北報導

男子吳欽義去年「突然很想吃鵝肉」，拂曉晃進台灣大學校內的醉月湖畔，抓住一隻明星白鵝，裝進隨手從校內一家餐廳拿走的紙箱帶離，經師生串連緝兇加上鄰居密報，吳男被查獲到案，辯稱撿走奄奄一息的白鵝，想吃但怕不衛生，最後拿給外籍移工煮了吃掉，台北地院審理認定吳男拎著鵝頸導致白鵝活活被勒死，依違反《動物保護法》等罪判處拘役50天、併科罰金6000元，可上訴。

本案源於去年（2021年）4月間，PTT八卦版與臉書《NTU台大學生交流版》出現PO文，指稱「醉月湖鵝鵝被殺了」，眾人連忙查看，發現最大的一隻明星公鵝失蹤，經調閱校園監視器畫面，看到一名男子於同年3月22日清晨4時許，拎著公鵝的脖子走離醉月湖畔。

▲台大學生發現醉月湖明星公鵝失蹤，報警調閱監視器畫面，查出遭吳男拎走。（圖／記者邱中岳翻攝）

畫面顯示，公鵝當時頭部軟軟垂下，一動也不動，應已嚥氣，男子並從校內一家餐廳偷走一個紙箱，把公鵝裝箱，騎著自行車帶走，這名男子的身影被認出是一名時常到台大校園抓魚抓鳥，把台大當成私人獵場的慣犯，師生串連緝兇，校方證實已報案追究。

經媒體廣泛報導，有人密報吳男炫耀到台大校園抓走一隻鵝回家吃，檢警循線查獲在鐵工廠工作、有家暴前科的吳男，他坦承被監視器拍到的抓鵝男就是他，那天他「突然很想吃鵝肉」，知道醉月湖畔有不少肥美的野生天鵝（按：品種應為中國鵝），就趁黎明前人少時刻晃去看看。

吳男起初聲稱，到場發現一隻死鵝就撿回家，被戳破說詞不合理，他改稱撿走「奄奄一息」的公鵝，帶回家覺得可能病菌多、不衛生，自己不敢吃，就拿給外籍移工煮熟吃掉。

吳男被起訴後都認罪，法官指吳男徒手拉住白鵝脖子，導致白鵝活活被勒死，違反不得騷擾、虐待或傷害動物的規定，又偷竊餐廳紙箱，欠缺尊重他人財產的觀念，依《動保法》不得任意宰殺動物罪與《刑法》竊盜罪，合併判處拘役50天、得易科罰金5萬元，併科罰金6000元，可上訴。