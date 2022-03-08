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人妻嫁媽寶成傭人「婆婆睡不好就狂K」　她反擊…尪竟抱媽痛哭

人妻嫁媽寶成傭人「婆婆睡不好就狂K」　她氣炸反擊！尪吵輸竟抱媽痛哭

圖文／鏡週刊

嫁老公千萬別嫁媽寶男！諮商心理師林萃芬近日就分享相關案例，某位人妻和高社經地位的男性結婚，但對方卻是個媽寶，婚後人妻被夫家當傭人使喚，婆婆只要睡不好、菜色不對口味等，人妻就會被狂K，直到有天人妻忍無可忍與老公大吵一架，結果老公吵輸竟和婆婆一起抱著痛哭，老公還說道「媽媽妳看，她怎麼會這樣對我」，這誇張一幕讓她徹底心死，決定離婚。

林萃芬近日在《震震有詞》節目分享媽寶男諮商案例，一名人妻表示，老公的工作非常好，屬於高社經地位族群，且住在豪華別墅裡。回想過去與老公婚前約會時，男方會說：「我媽說外面的東西又貴又不好吃，又不乾淨，去我們家吃好不好？」女方不好意思拒絕，便答應了男方的邀請，只不過到男方家以後發現，不僅路途遙遠，還是大家庭，進門要跟長輩們問好，讓她感到特別有壓力。

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林萃芬繼續說道，女方在男友家吃完飯後，男方貼心地說：「那我就先送妳回去」，原以為他會把自己送到家，結果對方只把她載到車站，接著說「我媽剛跟我說，我如果送妳回去我會太累了，所以妳自己搭車回去。」林萃芬表示，通常女方見到男方這樣的行為，應該要有所警覺，但女方當時沒有想太多，最後還是嫁給了對方。

林萃芬指出，婚後才是痛苦的開始，嫁給媽寶就是「妳不僅要伺候他好好的，連媽媽也要伺候好」，而這位人妻婚後也被當成夫家傭人使喚，只要婆婆有任何不滿意，就會被丈夫碎念，像是婆婆睡得不舒服、菜色不對口味等，「她就會被狂K」。人妻後來忍無可忍，和丈夫大吵一架，結果老公吵輸竟和婆婆一起抱著痛哭，老公還說道「媽媽妳看，她怎麼會這樣對我」，這誇張一幕也讓人妻徹底心死，「我不管他家社經地位有多好，我不會再忍受這樣的狀況下去了」最後決定離婚。


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